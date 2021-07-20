Короткий разговор мужчины с подозрительными цыганками

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Мужчине надоели ошивающиеся возле подъезда цыгане и он прогнал их. После непродолжительного разговора автор видео перешел на крик и устроил цаганкам незапланированную пробежку.
Видео содержит ненормативную лексику
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