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Короткий разговор мужчины с подозрительными цыганками

Короткий разговор мужчины с подозрительными цыганками (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 июля 2021 08:48
Метки: Реакция   Украина   видео   киев   цыгане   цыганки   
1955
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1
Мужчине надоели ошивающиеся возле подъезда цыгане и он прогнал их. После непродолжительного разговора автор видео перешел на крик и устроил цаганкам незапланированную пробежку.

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Метки: Реакция   Украина   видео   киев   цыгане   цыганки   
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13  комментариев
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907
AGold Час назад
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9k
БарНалей 17 минут назад
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30k
Григорий Полчаса назад
Из этого чувака отличный руководитель выйдет. "Сука работать всем!!! Чё вы тут курите?! Чтоб я вас больше не видел тут, бегом на-х-х--у-й!!!"
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banzai7 Полчаса назад
У любой нации найдётся хоть одна положительная черта. Но есть одно исключение.
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3k
Виктор Штурмаревич 49 минут назад
Вот он,тренер российской сборной по футболу.
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28k
ACU900 Час назад
Вот если бы мужик еще волыну достал, бежали бы они гораздоьбыстрее...
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
20k
5k
schmubu 2 часа назад
да, разговор был короткий, но очень содержательный и главное - убедительный...
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Павел 2 часа назад
Угадай страну по "шо"
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4k
Денис Колосов 2 часа назад
Если ко мне вдруг решат подойти цыгане, я их просто без предисловий на 3 буквы шлю
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