Очень упорная, но невезучая девочка пытается идти по покрытой льдом улице

В четверг, 10 декабря, на Киев обрушился ледяной дождь. На дорогах образовались пробки и произошло множество аварий, а пешеходам стало практически невозможно передвигаться по тротуарам.
Главной героиней видео стала девочка, которая долго и упорно пыталась забраться по склону Андреевского спуска.
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