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Очень упорная, но невезучая девочка пытается идти по покрытой льдом улице

Очень упорная, но невезучая девочка пытается идти по покрытой льдом улице (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 декабря 2020 13:21
Сообщество : Юмор
Метки: видео   гололед   девочка   киев   лед   ледяной дождь   прикол   украина   
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В четверг, 10 декабря, на Киев обрушился ледяной дождь. На дорогах образовались пробки и произошло множество аварий, а пешеходам стало практически невозможно передвигаться по тротуарам.

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Метки: видео   гололед   девочка   киев   лед   ледяной дождь   прикол   украина   
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5  комментариев
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10k
Serg2001 46 минут назад
Я так же как-то после 23-го февраля до дома добирался. Гульнули на работе по поводу праздника и я, уходя, забыл в зимнюю обувь переобуться... Так в легких офисных туплях и ушел. А там протектор нулевой. От слова ВООБЩЕ... Так что эту девочку я прекрасно понимаю... ))
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42k
Daniel Rumiantsev 2 минуты назад
Очень упорная, но невезучая девочка пытается идти по покрытой льдом улицеПосмотреть
Очень упорная, но невезучая девочка пытается идти по покрытой льдом улице
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12k
Артемыч 12 минут назад
С координацией у девочки явные проблемы. А помните, как в детстве с горки под углом больше 45 катались на ногах?
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30k
Опаньки 21 минуту назад
написано же, Андреевский спуск...
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449
Владимир 37 минут назад
Года 2 назад был гололед еще хуже. Я в гостях засиделся, вышел уже вечером. Под вечер пошел дождь а потом температура упала и все покрылось "стеклом", после чего опять пошел дождь... Я дорогу 10 минут переходил с великом, думал ползти придется. А на улице вообще никого, ни людей, ни машин, один только я. Прошел я так 2 км, но по ощущениям все 20. Просто не передать какой кайф было ступить дома на твердую почву))
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