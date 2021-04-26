Дворовый актер, у которого еще нет Оскара

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Мужчина проезжал по одному из дворов Киева и встретил необычного персонажа. Пешеход решил изобразить, будто его сбили и использовал для этого накопившееся за годы жизни дворовое актерское мастерство.
Видеоролик рекомендуется смотреть со звуком. Однако будьте осторожны, он содержит ненормативную лексику.
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Так романтично он его утаскивает в даль под Кена Буфа.