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Дворовый актер, у которого еще нет Оскара

Дворовый актер, у которого еще нет Оскара (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 апреля 2021 11:07
Сообщество : Юмор
Метки: Украина   Юмор   авто   видео   киев   неожиданно   прикол   симулянт   
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Мужчина проезжал по одному из дворов Киева и встретил необычного персонажа. Пешеход решил изобразить, будто его сбили и использовал для этого накопившееся за годы жизни дворовое актерское мастерство.

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Метки: Украина   Юмор   авто   видео   киев   неожиданно   прикол   симулянт   
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6  комментариев
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3k
avix 52 минуты назад
Музыкальное сопровождение, под которую он этого деятеля за ногу тащит, просто дорисовывает сюжет. Если бы его не было, стоило бы добавить.
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4k
Ya 8 минут назад
Попинать деда надо, только куда то оттащить, а то вокруг сотни окон и в каждом придурок с камерой, может пострадать водила.
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4k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
Порядок действий нарушен. Надо отварачивать камеру, наносить увечия, оттаскивать, ехать дальше.
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182
Sandmann 38 минут назад
Время может сыграть такую шутку с каждым из нас: в один прекрасный момент оно вдруг останавливается, и вы видите, как все вокруг вас замерло или движется фрагментарно, как при замедленной съемке...
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9k
harlamov 49 минут назад
Музыка в машине играет прям в тему)
Так романтично он его утаскивает в даль под Кена Буфа.
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2k
salim777 54 минуты назад
Мешок говна этому актеру, а не Оскара.
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