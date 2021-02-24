В Киеве на женщину рухнула глыба льда с крыши дома

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В Киеве женщина пыталась пройти под домом несмотря на ограждающую ленту, за что и поплатились. Полицейские обнаружили героиню ролика, пострадавшую от падения глыбы льда с крыши.
Инцидент произошел 22 февраля на улице Прорезная. Травмированная женщина была госпитализирована.
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Осторожно опасность . Снег башка попадет совсем мертвый будешь .
Да что мне будет то. ....Кляты Москали с их ленточками и снегом .