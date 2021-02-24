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В Киеве на женщину рухнула глыба льда с крыши дома

В Киеве на женщину рухнула глыба льда с крыши дома (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 февраля 2021 09:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Украина   видео   женщина   киев   крыша   падение   снег   
824
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В Киеве женщина пыталась пройти под домом несмотря на ограждающую ленту, за что и поплатились. Полицейские обнаружили героиню ролика, пострадавшую от падения глыбы льда с крыши.

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Метки: Украина   видео   женщина   киев   крыша   падение   снег   
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60k
Доктор Джонс 44 минуты назад
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ZorgXT 3 минуты назад
Вот наглядный пример пословицы "Ума нет - считай калека" в действии.
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9k
Алексей 10 минут назад
Сотрясение мозговой кости? Мозга, по ходу, там нету...
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9k
Алексей 17 минут назад
У нее шикарная прическа после льдины!Влюбился
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1k
Владимир 18 минут назад
не удивлюсь если она и дорогу переходит на красный
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21k
Inter Полчаса назад
так она в запретку зашла.
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58k
Viktor 37 минут назад
Вывод один - дура!
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60k
Доктор Джонс 45 минут назад
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13k
Patmaz 54 минуты назад
Были бы мозги - было бы сотрясение
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1k
Роман Гамзалиев 59 минут назад
Судя по ролику там мозгов не было изначально , соответственно ущерб нулевой.
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14
Pspi74 Час назад
Отлично. Только так и надо учить безмозглых
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1k
Виталий Касандров Час назад
Майдан это ловушка.Осторожно Опасность - да что нам будет.

Осторожно опасность . Снег башка попадет совсем мертвый будешь .
Да что мне будет то. ....Кляты Москали с их ленточками и снегом .
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2k
insaider Час назад
Довели страну!
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8k
Vacony Час назад
еще чуть повезло что шла нагнувшись и упала в сугроб...
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19k
shevanez Час назад
Диагноз-сотрясение головы.
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