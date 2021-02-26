В Киеве куски льда со снегом рухнули на припаркованный в неположенном месте автомобиль

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Жители Киева продолжают игнорировать оградительные ленты. Мужчина припарковал свой автомобиль в неположенном месте и через несколько часов обнаружил на нём повреждения.
Во время просмотра записи с камеры наблюдения выяснилось, что на транспортное средство упали с крыши куски льда со снегом.
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