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В Киеве куски льда со снегом рухнули на припаркованный в неположенном месте автомобиль

В Киеве куски льда со снегом рухнули на припаркованный в неположенном месте автомобиль (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 февраля 2021 09:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Украина   видео   киев   крыша   падение   снег   
660
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Жители Киева продолжают игнорировать оградительные ленты. Мужчина припарковал свой автомобиль в неположенном месте и через несколько часов обнаружил на нём повреждения.

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Метки: Украина   видео   киев   крыша   падение   снег   
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13  комментариев
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27k
Acu900 Час назад
Это наказание эффективние любого штрафа :))
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10k
ЕвгенийДончак 55 секунд назад
"Преступление и наказание", кратчайшая версия.
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27k
lem02 56 секунд назад
Лента натянута по дебильному, на высоте. Там водосток, должны стоять металлические ограждения. Еще пару секунд и девушка с собакой и парень оказались бы как раз на месте падения льда.
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889
Сергей 5 минут назад
Помойку свою на тротуар поставил, нужно было еще эвакуировать её нафиг и штраф за парковку в не положенном месте.
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2k
Наблюдатель 47 минут назад
Хохлокарма в действии
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41k
Andrey Час назад
Карма догнала :)
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14k
Alex Час назад
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835
Денис Ануфриев Час назад
СтопХам по Киевски.
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31k
Лесли 🥰 Час назад
Блин, я думала там прям полностью накрыло тачку))) а тут всего-то
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3k
ezhik Час назад
ибо нефиг! тем более, место падения было ограждено лентой, может чистили крышу...
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27k
lem02 ezhik 4 минуты назад
Если бы чистили внизу человек-свисток должен стоять.
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26k
Антон Час назад
Если не работает полиция, наказывает природа.
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1k
Горец U 2 часа назад
Бывает.
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