В Краснодаре отец воспитанника избил тренера по брейк-дансу

1150
1
1
Преподаватель отказался возвращать родителю три тысячи рублей за прошедшие сборы команды.
В краснодарской школе танцев «Танцуй в бит» отец воспитанника избил тренера. Причиной конфликта стал денежный вопрос. Родитель якобы просил вернуть ему три тысячи рублей, которые он заплатил за прошлогодние сборы.
Потасовка случилась прямо на глазах у детей. Ребята пришли на занятие по брейк-дансу. Тренер попросил родителя подождать в коридоре, но тот ударил мужчину и повалил на пол.
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- В Краснодаре парень на электросамокате сбил девочку
- Краснодарский дедушка на стиле
- Самогонщик устроил взрыв в многоэтажке в Краснодаре
- Хитрый мужчина пытался обмануть систему на кассе самообслуживания в магазине
- Подлое нападение грабителя на мужчину
Новости партнёров
реклама
Поезд на Калыму...