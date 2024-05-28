В Краснодаре отец воспитанника избил тренера по брейк-дансу

В краснодарской школе танцев «Танцуй в бит» отец воспитанника избил тренера. Причиной конфликта стал денежный вопрос. Родитель якобы просил вернуть ему три тысячи рублей, которые он заплатил за прошлогодние сборы.

Потасовка случилась прямо на глазах у детей. Ребята пришли на занятие по брейк-дансу. Тренер попросил родителя подождать в коридоре, но тот ударил мужчину и повалил на пол.



