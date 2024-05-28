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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1456 постов • 61 подписчик подписаться
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В Краснодаре отец воспитанника избил тренера по брейк-дансу

В Краснодаре отец воспитанника избил тренера по брейк-дансу

Автор:
28 мая 2024 09:43
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Краснодар   брейк данс   драка   конфликт   мужик   тренер   
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Преподаватель отказался возвращать родителю три тысячи рублей за прошедшие сборы команды.

В краснодарской школе танцев «Танцуй в бит» отец воспитанника избил тренера. Причиной конфликта стал денежный вопрос. Родитель якобы просил вернуть ему три тысячи рублей, которые он заплатил за прошлогодние сборы.

Потасовка случилась прямо на глазах у детей. Ребята пришли на занятие по брейк-дансу. Тренер попросил родителя подождать в коридоре, но тот ударил мужчину и повалил на пол.


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Метки: Видео   Краснодар   брейк данс   драка   конфликт   мужик   тренер   
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9  комментариев
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Iosif Stalin Час назад
Видео надо было назвать "Как за пол-минуты испортить жизнь себе и своей семье". Хорошо кулаками машет, такие сейчас нужны на территории бывшей Украины.
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17k
jnkbxybr 17 минут назад
один доплясался, другой решил отсидеться...
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31k
Serg2001 50 минут назад
Если он из-за трех штук такое исполняет, страшно представить, на что он готов за десять!
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14k
Djeff 57 минут назад
И по белому снегу
Поезд на Калыму...
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46k
Цыц тут у меня Час назад
[мат] в синей майке мощно вступился, прямо горло перегрыз за коллегу.
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1k
DuckTales Час назад
Офигеть за него вступился коллега
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  • Дата регистрации: 09.10.2018
  • 288 постов (277 в горячем)

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