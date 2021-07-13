Мужчина заступился за женщину в автобусе в Мытищах и был избит мигрантами

Накануне вечером в автобусе в подмосковных Мытищах произошла массовая драка. Группа мигрантов избила мужчину, который заступился за девушку.
Накануне вечером в автобусе в подмосковных Мытищах произошла массовая драка. Группа мигрантов избила мужчину, который заступился за девушку.
В автобусе №314 в подмосковных Мытищах группа дебоширов напала на пассажира, который заступился за девушку, сообщают СМИ.
Несколько мигрантов приставали к женщине. Один из пассажиров потребовал от них прекратить такое поведение, после чего они вшестером набросились на него. Драку разняли другие пассажиры, зачинщиков вытолкали из автобуса.
Другая девушка снимала происходящее на камеру, за это хулиганы угрожали ей, заявляли, что «разденут ее и разорвут». По предварительной информации, в результате драки никто не был задержан.
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На что жалуетесь?
Складывается ощущение, что они между собой больше разбирались.
Может тебе напомнить сходняк таксистов , когда азеры подмяли таксопарки под себя в Москве .
Ну, и как всегда, почему-то начало съемки без звука, где "мигрант" что-то яростно высказывает не понятно кому. С чего всё началось? А была ли девушка?
Что-то я очень сомневаюсь, что в переполненном автобусе мигранты начали приставать к девушке.
Но несколько лет назад в Москве была свидетелем случая, когда не очень молодой человек восточной наружности нечаянно слегка толкнул парня в переходе. Мужчина сразу извинился, а парень обозвал его «черножопой обезьяной», за что мгновенно получил в бубен. И справедливо я думаю.
Вот так тоже бывает.
ps попробуй в чюркестоне "ваня" так себя повести, в куски же порвут. а наши ещё добрые.
pps ни разу не юзал ни на одной стройке-ремонте чебуреков. ну из принципа. враги они, гугль в помощь, что творили "несчастные и смешные" джамшуты в точикистоне с русскими..