Мужчина заступился за женщину в автобусе в Мытищах и был избит мигрантами

В автобусе №314 в подмосковных Мытищах группа дебоширов напала на пассажира, который заступился за девушку, сообщают СМИ. Несколько мигрантов приставали к женщине. Один из пассажиров потребовал от них прекратить такое поведение, после чего они вшестером набросились на него. Драку разняли другие пассажиры, зачинщиков вытолкали из автобуса. Другая девушка снимала происходящее на камеру, за это хулиганы угрожали ей, заявляли, что «разденут ее и разорвут». По предварительной информации, в результате драки никто не был задержан.

2021-07-13T11:13:20+03:00