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Мужчина заступился за женщину в автобусе в Мытищах и был избит мигрантами

Мужчина заступился за женщину в автобусе в Мытищах и был избит мигрантами (1 видео)

Автор:
13 июля 2021 11:13
Метки: автобус   избили   иммигранты   мытищи   

Накануне вечером в автобусе в подмосковных Мытищах произошла массовая драка. Группа мигрантов избила мужчину, который заступился за девушку.

Rus77
Повышенное чувство справедливости.
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В автобусе №314 в подмосковных Мытищах группа дебоширов напала на пассажира, который заступился за девушку, сообщают СМИ.

Несколько мигрантов приставали к женщине. Один из пассажиров потребовал от них прекратить такое поведение, после чего они вшестером набросились на него. Драку разняли другие пассажиры, зачинщиков вытолкали из автобуса.

Другая девушка снимала происходящее на камеру, за это хулиганы угрожали ей, заявляли, что «разденут ее и разорвут». По предварительной информации, в результате драки никто не был задержан.

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Метки: автобус   избили   иммигранты   мытищи   
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30  комментариев
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24k
Vazari 3 часа назад
Я неплохо разбираюсь в национальностях бывшего СССР, но эту нелюдь даже идентифицировать не получается. Какая-то грязная помесь цыганвы с ишаками. Надо было всем автобусом их размазать по полу тонким слоем.
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6k
Николай 11 минут назад
Да уж действительно пока за ними бритые или в колпаках не начнут охотится, никак не поймут что в гостях...
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8k
shimpansky 23 минуты назад
Запустили козлов в огород...
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1k
No pasaran Полчаса назад
По видео ничего не понятно.
Складывается ощущение, что они между собой больше разбирались.
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203k
Барон Мюнхгаузен Час назад
ККК
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1k
Viktor Час назад
Просто почаще пересматривайте фильм ,,Брат ,, может в башке что то и включится .
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6k
ваня панкин 2 часа назад
когда начнут их вешать в парках, тогда они успокоятся...
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4k
Иван 2 часа назад
Слава Путин в Европе ещё хуже.
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268
Александр 2 часа назад
Это только начало , они уже заняли наши рабочие места , скоро займут наши дома и власть это поощряет .
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268
Александр Vazari 2 часа назад
В такси работал в конце 90х.Тогда уже обезьяны пытались контролировать эту систему .
Может тебе напомнить сходняк таксистов , когда азеры подмяли таксопарки под себя в Москве .
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107
ford029 Vazari Час назад
Я работал дворником и таксистом !!!! А туземцы-неучи посбивали цены Поэтому эти места освободились(((( Главному инженеру ДЭЗа или ЖЕКа в конце месяца можно **от вольного** взять и не заплатить или заплатить мизер а если будет возмущаться просто выгнать и найти другого барана на его место!!!! А абориген пойдет жаловаться в суд итд!!!!
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107
ford029 Час назад
Подними сейчас ** крыло** с бордюра все бараны проезжают мимо потому что даже не знают где они находятся)))))
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107
ford029 Александр Час назад
Я даже помню договор таксистов **цветных** неделю не возить!!!! и погром таксистами **Рижского рынка**))) Во времена были!!!
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3k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Посмотрела видео. А где "вшестером набросились на него"? Нет там такого.
Ну, и как всегда, почему-то начало съемки без звука, где "мигрант" что-то яростно высказывает не понятно кому. С чего всё началось? А была ли девушка?
Что-то я очень сомневаюсь, что в переполненном автобусе мигранты начали приставать к девушке.
Но несколько лет назад в Москве была свидетелем случая, когда не очень молодой человек восточной наружности нечаянно слегка толкнул парня в переходе. Мужчина сразу извинился, а парень обозвал его «черножопой обезьяной», за что мгновенно получил в бубен. И справедливо я думаю.
Вот так тоже бывает.
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40k
Александр 3 часа назад
Их нужно судить и сажать - за разбой и за разжигание межнациональной розни
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9k
Kostick 3 часа назад
падаль черножопая. начали [мат]вать. сцкнх, всех в свиные шкуры зашить, и десантировать без парашютов на историческую родину.
ps попробуй в чюркестоне "ваня" так себя повести, в куски же порвут. а наши ещё добрые.
pps ни разу не юзал ни на одной стройке-ремонте чебуреков. ну из принципа. враги они, гугль в помощь, что творили "несчастные и смешные" джамшуты в точикистоне с русскими..
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909
Денис Федоров 3 часа назад
Отправить домой без возможности возвращения...Пущай у себя на родине так себя ведут.
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107
ford029 Vazari Час назад
Кочевники @ля!!))))))))
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