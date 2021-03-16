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Когда не хочется, чтобы к тебе кто-то подсаживался в автобусе

Когда не хочется, чтобы к тебе кто-то подсаживался в автобусе (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 марта 2021 11:41
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   автобус   видео   прикол   хитрости   
1932
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1
Мужчина продемонстрировал легкий способ сохранить место рядом с собой в автобусе пустым. Для его повторения вам понадобится только добродушная улыбка.

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Метки: Юмор   автобус   видео   прикол   хитрости   
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26  комментариев
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9k
Александр 2 часа назад
Подсядет к нему гомосек и будет его тискать и дышать в ухо.
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−66
ваня каретный 23 секунды назад
пенсионерам спецом место не устапаю
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741
thor2006 10 минут назад
в Челябинске или в Перми уже пробовал так?
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9k
Ivan Ivanov 11 минут назад
делов-то...
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
Šedevr!!!
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3k
cfhfwby 46 минут назад
И тут он нарвался на группу ЛГБТ
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15k
Александр 2 часа назад
Мискузи.
Мискузи.Посмотреть
Мискузи.
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Способ приманить разговорчивую бабку, имхо))
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8k
Васильевна Едондер пуп Час назад
А-ха-ха )
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Комментарий удален. Причина: флуд
−3
53k
pynh Ирина Грачева 2 часа назад
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13k
Пумба Ирина Грачева 2 часа назад
Держи!
P.S. Вечер в хату!
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2k
Заряд бодрости 2 часа назад
Ссылка vk.com
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53k
pynh 2 часа назад
"Х.ле ты лыбишься? Руку убрал!" вэлком ту Раша
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4k
ваня панкин pynh 2 часа назад
у нас такое не проканает...
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15k
Юрий 2 часа назад
А как же авоська с пустыми бутылками?

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12k
Yasen_Perec Юрий Час назад
Для этого нужно готовиться стать отцом!
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