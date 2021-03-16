Когда не хочется, чтобы к тебе кто-то подсаживался в автобусе

1932
1
1
Мужчина продемонстрировал легкий способ сохранить место рядом с собой в автобусе пустым. Для его повторения вам понадобится только добродушная улыбка.
Как оставить место рядом с собой в автобусе пустым.
Источник:
Ссылки по теме:
- Мужчина разбил телевизор во время своего погружения в виртуальную реальность
- Спуск по тросу через водоем пошел не по плану
- Коты пытаются преодолеть преграду из стаканчиков
- Приезжайте на Таймыр: особые таймырские омолаживающие процедуры
- Как крохотный цыпленок петуха гонял
44
Понравилось44
Новости партнёров
Загрузка...
P.S. Вечер в хату!