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Любитель железа, который выглядит намного старше своего возраста

Любитель железа, который выглядит намного старше своего возраста

Автор:
18 октября 2022 09:13
Сообщество : Спорт
Метки: Прикол   Спорт   видео   возраст   качок   тренажерный зал   химия   
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Парень встретил в тренажерном зале бородатого мужчину, который может похвастаться неплохой физической формой. Автору видео стало интересно, балуется ли качок химией и насколько он "натурален".

Максимально честный ответ

Мастер спорта по стероидам. А сколько бы лет дали мужчине вы?

Источник:

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Метки: Прикол   Спорт   видео   возраст   качок   тренажерный зал   химия   
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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Котэ 3 минуты назад
уродец
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