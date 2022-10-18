Любитель железа, который выглядит намного старше своего возраста

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Парень встретил в тренажерном зале бородатого мужчину, который может похвастаться неплохой физической формой. Автору видео стало интересно, балуется ли качок химией и насколько он "натурален".
Максимально честный ответ
Мастер спорта по стероидам. А сколько бы лет дали мужчине вы?
Источник:
АНТИФИШКИ
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