Как ведут себя некоторые люди после первых занятий в тренажерном зале

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У некоторых людей после нескольких походов в тренажерный зал развивается синдром воображаемой широкой спины и они начинают чувствовать себя суперкачками. Со стороны эти начинающие спортсмены выглядят примерно так.
Как со стороны выглядят люди, которые пару раз сходили в тренажерный зал и строят из себя суперкачков.
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