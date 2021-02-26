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Как ведут себя некоторые люди после первых занятий в тренажерном зале

Как ведут себя некоторые люди после первых занятий в тренажерном зале (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 февраля 2021 11:39
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   качалка   пародия   прикол   спорт   тренажерный зал   
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У некоторых людей после нескольких походов в тренажерный зал развивается синдром воображаемой широкой спины и они начинают чувствовать себя суперкачками. Со стороны эти начинающие спортсмены выглядят примерно так.

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Метки: Юмор   видео   качалка   пародия   прикол   спорт   тренажерный зал   
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Drimkastik 11 минут назад
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dima423 54 минуты назад
Прикольно))
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ЕвгенийДончак Час назад
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Александр Ломовицкий Час назад
ссаное ВК
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