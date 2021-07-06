Задержание неадекватного и вооруженного ножом украинца

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В Киеве полуголый неадекватный мужчина бросался с ножом на прохожих, а когда на место происшествия прибыла полиция, попытался атаковать и стражей правопорядка. Один из полицейских не растерялся и ускорил процесс задержания с помощью палки.
Полицейские повалили нападавшего на землю и обезоружили. В видео присутствует ненормативная лексика.
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Метки: видео задержание киев нападение полиция
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Он не оправдал мои ожидания.