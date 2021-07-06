FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7173 поста • 1223 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Новости со всего Мира 
Задержание неадекватного и вооруженного ножом украинца

Задержание неадекватного и вооруженного ножом украинца (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 июля 2021 12:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: видео   задержание   киев   нападение   полиция   
804
1
1
В Киеве полуголый неадекватный мужчина бросался с ножом на прохожих, а когда на место происшествия прибыла полиция, попытался атаковать и стражей правопорядка. Один из полицейских не растерялся и ускорил процесс задержания с помощью палки.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: видео   задержание   киев   нападение   полиция   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
482
Alexandr F Час назад
Щас повыползают разные иваны и брюсы вилесы в очках на вентиллятор кал бросать. Без новостей про хахлов пердень болит у них, нет мОчи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Artem 3 минуты назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
alertol 15 минут назад
Технически мент так то нарушил закон... Но на практике слабовато ударил, надо было со всей дури...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Том Джоуд Полчаса назад
Долго уговаривали. Но там по-моему, бесполезно... Молодец полицейский.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Serg2001 55 минут назад
Не бойся ножа, а бойся лома. Один удар - три перелома!... )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
203k
Барон Мюнхгаузен Час назад
Против лома нет приёма....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Роберт Шекли Час назад
Я один смотрел только на полицая с конусом в ожидании, что же он придумает? )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
68
⛔ Александр ⛔ Роберт Шекли Час назад
Я тоже на него смотрел.
Он не оправдал мои ожидания.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Время - Ч. Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
pynh Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
OUKITEL C21 Pro - доступный смартфон со стильным дизайном OUKITEL C21 Pro - доступный смартфон со стильным дизайном Томские полицейские ищут мужчину, который несколько раз ударил женщину кирпичом Томские полицейские ищут мужчину, который несколько раз ударил женщину кирпичом Задержание неадекватной вооруженной женщины во Франции Задержание неадекватной вооруженной женщины во Франции Вооруженная ножом американка неожиданно напала на полицейского Вооруженная ножом американка неожиданно напала на полицейского Нападение на полицейского в участке Лос-Анджелеса Нападение на полицейского в участке Лос-Анджелеса Одноногий дебошир против полицейского Одноногий дебошир против полицейского
3dmonkey

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

937122



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Рукалицо: случаи, когда американцы выпалили то, за что должно быть стыдно
7
231
Рукалицо: случаи, когда американцы выпалили то, за что должно быть стыдно
20 загадочных фото из нашего прошлого, которые просят, чтобы их объяснили
6
60
20 загадочных фото из нашего прошлого, которые просят, чтобы их объяснили
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Новости автоаукционов: Gooding&Company, Июнь 2021 года
0
0
Новости автоаукционов: Gooding&Company, Июнь 2021 года
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Дружба народов длится, пока есть общий ресурс
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#картинки#автомобили#фотографии#аварии#позитив#Реакция#люди#Москва
#Юмор#история#интересное#дтп#шоу бизнес#подборка#авто аварии#Россия#приколы#звезды
#интересно#прикол#СССР#животные#автомир#кино#познавательно#девушки#спорт#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться