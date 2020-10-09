Нападение на полицейского в участке Лос-Анджелеса

В субботу, 26 сентября, 29-летний Хосе Гусман зашел на территорию полицейского участка в Лос-Анджелесе и поругался с вышедшим к нему дежурным офицером. Мужчина несколько раз ударил стража правопорядка, вытащил у него из кобуры пистолет, а затем открыл огонь по другим полицейским.

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