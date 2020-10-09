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Нападение на полицейского в участке Лос-Анджелеса

Нападение на полицейского в участке Лос-Анджелеса (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 октября 2020 09:04
Сообщество : Жизнь в США
Метки: видео   драка   конфликт   нападение   оружие   пистолет   полиция   сша   
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В субботу, 26 сентября, 29-летний Хосе Гусман зашел на территорию полицейского участка в Лос-Анджелесе и поругался с вышедшим к нему дежурным офицером. Мужчина несколько раз ударил стража правопорядка, вытащил у него из кобуры пистолет, а затем открыл огонь по другим полицейским.

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Метки: видео   драка   конфликт   нападение   оружие   пистолет   полиция   сша   
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14  комментариев
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19k
Батончик с маком 2 часа назад
Хосе Гусман. адская смесь
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367
Бендер Сгибатель Родригес 42 минуты назад
Латинские жизни важны или ещё нет?
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1k
Vlamir 42 минуты назад
Сразу напомнило:
Сразу напомнило:
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17k
SerGProS 56 минут назад
Не перестают удивлять американские копы с татухами аки сами бандЫты
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5k
Trenzel2003 57 минут назад
Когда нападал был герой.
А как самого поймали и скрутили, сразу овечкой заблеял!
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1k
TruckerOrphan Час назад
Следующий виток идиотизма близко - latinos lives matter - латиносы против негров, гринго и сексменьшинств.
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8k
ss 2 часа назад
А Хосе таки Гусман... И что делает эта Америка с милыми еврейскими мальчиками?! Ой вэй. Они не слушаются маму! Слушал бы маму, пилил бы потихоньку скрипку и не имел этих проблем.
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6k
Sterling Malory Archer 2 часа назад
Боксёры так себе
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8k
БарНалей 2 часа назад
Мне "нравится" политика ютуба. Вокруг беспредел, выстрелы, нападение на полицая, а приходится капельки крови заблюрить...
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24k
Киры4 2 часа назад
Странно, почему его не прихлопнули сразу.
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7k
Vacony 2 часа назад
это вам не негров мочить на улице...
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3k
☣️Месть печенегов☣️ Vacony Час назад
Так полицейский как раз негр
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28k
Azesh 2 часа назад
дураков хватает. В Калифорнии выхватит пожизненное.
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