Задержание неадекватной вооруженной женщины во Франции

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В полицию одного французского города обратился местный житель и заявил, что видел на улице вооруженную огнестрельным оружием неадекватную женщину. Прибывшие на место стражи правопорядка вступили с дамочкой в переговоры, а их коллега в это время обошел её и задержал.
Оружие успело выстрелить, но, к счастью, выпущенная пуля никому не причинила вреда.
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Метки: видео задержание криминал полицейские полиция франция
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Ну прям как у арабов "алах акбар"