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Задержание неадекватной вооруженной женщины во Франции

Задержание неадекватной вооруженной женщины во Франции (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 мая 2021 09:26
Сообщество : Криминал
Метки: видео   задержание   криминал   полицейские   полиция   франция   
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В полицию одного французского города обратился местный житель и заявил, что видел на улице вооруженную огнестрельным оружием неадекватную женщину. Прибывшие на место стражи правопорядка вступили с дамочкой в переговоры, а их коллега в это время обошел её и задержал.

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Метки: видео   задержание   криминал   полицейские   полиция   франция   
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5  комментариев
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4k
rere82 46 минут назад
В США она бы уже купалась в собственно крови.
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maloy 10 минут назад
Герою в этот раз повезло, обычно они уходят первыми
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193
Семён Семёныч 21 минуту назад
Никуя они там церемонятся с человеком с оружием в руках
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−23
Лучший Друг 48 минут назад
О - ла-ла....

Ну прям как у арабов "алах акбар"
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