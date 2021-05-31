Задержание неадекватной вооруженной женщины во Франции

В полицию одного французского города обратился местный житель и заявил, что видел на улице вооруженную огнестрельным оружием неадекватную женщину. Прибывшие на место стражи правопорядка вступили с дамочкой в переговоры, а их коллега в это время обошел её и задержал.

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