Задорный танец в исполнении талантливой девушки

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Обучающаяся ирландским танцам девушка продемонстрировала свои навыки. Один из присутствующих в зале людей запечатлел её задорный танец на видео.
Отточенная техника и отличное исполнение ритмичного и захватывающего танца.
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Метки: Девушка видео ирландские танцы степ танец
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