Мужчина прыгнул в Неву с Ладожского моста и сломал колено

FISHKINET
«Бздыхи» против «кубаноидов»: вечная война на российских курортах (3 фото + 4 видео) «Бздыхи» против «кубаноидов»: вечная война на российских курортах... 16 букашек, которые будто выползли из страшного сна 16 букашек, которые будто выползли из страшного сна 24 неожиданных факта о человеческом теле 24 неожиданных факта о человеческом теле "Это тебе за сына, скотина!": отец студента облил фекалиями педагога медколледжа "Это тебе за сына, скотина!": отец студента облил фекалиями... Ретро фотографии Ретро фотографии В Петербурге полицейские задержали лихача на мотоцикле, он пообещал оставить их без работы В Петербурге полицейские задержали лихача на мотоцикле, он... 30 интересных фактов для тех, кто не утратил любознательности 30 интересных фактов для тех, кто не утратил любознательности "Совсем другой банк. Почта Банк". Знает ли Сергей Гармаш, что действительно означают произносимые им слова? "Совсем другой банк. Почта Банк". Знает ли Сергей Гармаш, что... Небеса разверзлись: ливень превращает Москву в море Небеса разверзлись: ливень превращает Москву в море Лысуха: Птица со скелетами в шкафу. Страшнее лысухиных ног только лысухины дети Лысуха: Птица со скелетами в шкафу. Страшнее лысухиных ног только... Разборки в стиле ГТА на МКАД Разборки в стиле ГТА на МКАД Десяток провальных смартфонов ХХI века Десяток провальных смартфонов ХХI века Безумный велосипедист влетел в припаркованный автомобиль Безумный велосипедист влетел в припаркованный автомобиль «Шишига» кабриолет и другие малоизвестные модификации 66-го «Шишига» кабриолет и другие малоизвестные модификации 66-го Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней "Изнасилование не является причиной для аборта": митрополит Илларион ответил на вопрос зрительницы "Изнасилование не является причиной для аборта": митрополит... Красивые трамваи Красивые трамваи Любопытство не порок Любопытство не порок
Главная > Видео 
Мужчина прыгнул в Неву с Ладожского моста и сломал колено

Мужчина прыгнул в Неву с Ладожского моста и сломал колено (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 июня 2021 08:01
Метки: видео   прыжок   прыжок с моста   экстремал   
1101
1
1
Мужчина сиганул с Ладожской переправы. Высота в этом месте примерно 17 метров, однако все пошло не по плану. Знакомая прыгуна рассказала, что он сломал колено.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: видео   прыжок   прыжок с моста   экстремал   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
203k
Барон Мюнхгаузен 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb 10 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Moon24 Полчаса назад
Был идиотом стал хромым идиотом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Fat Lynx Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Alex 2 часа назад
Дебил недели
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
554
Алексей Гулевич 2 часа назад
ачуметь ... у меня аж сжалось в лотке, он допрыгается наверное
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Administrator 2 часа назад
невероятно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Самый популярный обозреватель гаджетов протестил умную зубную щетку Oclean X Pro Elite Самый популярный обозреватель гаджетов протестил умную зубную щетку Oclean X Pro Elite Юный спортсмен ударился головой о вышку во время соревнований по прыжкам в воду Юный спортсмен ударился головой о вышку во время соревнований по прыжкам в воду Так вот зачем котам нужны когти Так вот зачем котам нужны когти Любители паркура развлекаются Любители паркура развлекаются Летающий Володя: пьяный мужчина спрыгнул с крыши дома на дерево Летающий Володя: пьяный мужчина спрыгнул с крыши дома на дерево Почему некоторые мужчины живут меньше женщин Почему некоторые мужчины живут меньше женщин
Лан не урчи

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

324378



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
В Петербурге полицейские задержали лихача на мотоцикле, он пообещал оставить их без работы
0
213
В Петербурге полицейские задержали лихача на мотоцикле, он пообещал оставить их без работы
Сотрудники банка на Кубани пришли "выбить долг", но неожиданно получили отпор
3
296
Сотрудники банка на Кубани пришли "выбить долг", но неожиданно получили отпор
﻿
Набирающие популярность
Моргенштерн разделся догола перед тестем и тёщей на частном самолёте
0
67
Моргенштерн разделся догола перед тестем и тёщей на частном самолёте
Принудительное обкалывание студентов начнется уже в этом году
1
68
Принудительное обкалывание студентов начнется уже в этом году
«Бздыхи» против «кубаноидов»: вечная война на российских курортах (3 фото + 4 видео)
«Бздыхи» против «кубаноидов»: вечная война на российских курортах (3 фото + 4 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Древние обереги от злых людей
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#факты#фотографии#удивительно#комментарии#подборка#красота#новости#познавательно
#интересно#история#интересное#Россия#Разное#шоу бизнес#Москва#аварии#приколы#спорт
#животные#картинки#люди#СССР#в мире#прикольные#драка#дети#футбол#выпускной

На что жалуетесь?

Вернуться