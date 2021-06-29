Мужчина прыгнул в Неву с Ладожского моста и сломал колено

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Мужчина сиганул с Ладожской переправы. Высота в этом месте примерно 17 метров, однако все пошло не по плану. Знакомая прыгуна рассказала, что он сломал колено.
Ранее этот же мужчина сиганул с Дворцового после поражения сборной России на Евро-2020
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Метки: видео прыжок прыжок с моста экстремал
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