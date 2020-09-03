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Безумное развлечение: три смельчака совершили прыжок с поезда в реку

Безумное развлечение: три смельчака совершили прыжок с поезда в реку (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 сентября 2020 09:02
Метки: видео   прыжок   прыжок с моста   слабоумие и отвага   экстремал   экстрим   
645
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Этот видеоролик сделан в Вене, на нем показан поезд, на крыше которого три смельчака готовятся к прыжку. Все трое благополучно нырнули в реку Дунай, однако пользователи сети не одобрили такое развлечение.

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Метки: видео   прыжок   прыжок с моста   слабоумие и отвага   экстремал   экстрим   
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8  комментариев
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18k
Батончик с маком 2 часа назад
не очень. 3 плюха и ни одного шмяка
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670
Инквизитор РФ 5 минут назад
жаль, что там была вода
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2k
Mimik 11 минут назад
Как так то? В слове долбодятла столько ошибок сделать?
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3k
ride Час назад
оператор мудак
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1k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
эти е.б.а.н.ы.е тиктокеры скоро самовыпилятся массово. Вангую
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
По вене - и в Дунай))
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7k
Иван Акимов 2 часа назад
Смельчака?
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1k
Том Сойер 2 часа назад
Безумное развлечение: три смельчака совершили прыжок с поезда в реку
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