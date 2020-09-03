Безумное развлечение: три смельчака совершили прыжок с поезда в реку

Этот видеоролик сделан в Вене, на нем показан поезд, на крыше которого три смельчака готовятся к прыжку. Все трое благополучно нырнули в реку Дунай, однако пользователи сети не одобрили такое развлечение.

0 Люди, комментирующие видео, написали, что в реке могли быть лодки или пловцы, и что прыгуны рисковали жизнями других, а не только своей собственной.