Безумное развлечение: три смельчака совершили прыжок с поезда в реку

Этот видеоролик сделан в Вене, на нем показан поезд, на крыше которого три смельчака готовятся к прыжку. Все трое благополучно нырнули в реку Дунай, однако пользователи сети не одобрили такое развлечение.
Люди, комментирующие видео, написали, что в реке могли быть лодки или пловцы, и что прыгуны рисковали жизнями других, а не только своей собственной.
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