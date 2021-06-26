Когда попросил соседа привезти немного огурчиков

1359
1
1
Мужчина обратился к своему соседу, чтобы тот привез "немного" огурцов для соленья.
Источник:
Ссылки по теме:
- Девушка показала, как выглядят привычные продукты, если их «раздеть»
- Парень потерял зуб на аттракционе
- Смешные и причудливые балконы
- 16 снимков, которые доказывают, что доктора — это люди с отменным чувством юмора!
- Забавные и нелепые опечатки, которые ставят людей в тупик
32
Понравилось32
Новости партнёров
я тебе секрет открою - их в банках засаливают. а вот такую банку - под огурец в 40-50см длины, ещё найти надо.