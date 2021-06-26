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Когда попросил соседа привезти немного огурчиков

Когда попросил соседа привезти немного огурчиков (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 июня 2021 09:53
Сообщество : Юмор
Метки: видео   забавно   овощи   огруцы   прикол   сосед   фото   
1359
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Мужчина обратился к своему соседу, чтобы тот привез "немного" огурцов для соленья.

Источник:

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Метки: видео   забавно   овощи   огруцы   прикол   сосед   фото   
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12  комментариев
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2k
lekha-fil 2 часа назад
Пи*дежом попахивает.
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66k
Пётровыч 16 минут назад
Почему это длинные огурцы не заготавливают? Маринуют их 100%
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89k
сапер Водичка 43 минуты назад
Ну,Вы поняли !
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3k
Сергей 46 минут назад
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1k
Йожык 51 минуту назад
Нахаляву привезли, а он ещё и выеживается.
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26
Саша Час назад
Можно всему селу раздать, или на корм скоту.
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237
Yura Час назад
Я думаю сосед знатный троль)..... Просто ему за***ли соседи, друзья и тд. Типа ты огурки возишь, так привези мне. Вот дядька и не выдержал.
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237
Yura Час назад
Видимо этот сосед был самым попрошайкой)))
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874
Татьяна Юсова Час назад
Я была несколько лет назад свидетелем, как один водитель, во время сбора урожая моркови, один рейс с поля вместо базы сделал себе во двор. Просто выгрузил у себя во дворе КАМАЗ морковки. Так, что и в историю с огурцами могу поверить. А вот то, что это салатный сорт - вопрос спорный. Не все огурцы такой формы исключительно салатные. Как правило на полях выращивают универсальные сорта, которые можно и в салат, и в засолку.
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286k
Booharik 2 часа назад
Как говорится: "Обожраться и не жить". Только потом может получится так, что буква "Ж" превратится в букву "С".
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