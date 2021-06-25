Позитивный ролик от сотрудников МЧС про защитные костюмы

287
1
1
МЧС России опубликовало в популярной среди подростков социальной сети TikTok короткое видео, в котором продемонстрировало несколько видов защитных костюмов спасателей.
В опубликованно в сети видеоролике сотрудник МЧС прыгает по лестнице в защитных костюмах разного назначения. При каждом прыжке спасателя его защитная одежда меняется на другую.
"Пишите в комментариях, какие защитные костюмы пожарных вы уже знаете?" – подписали видео авторы.
"Пишите в комментариях, какие защитные костюмы пожарных вы уже знаете?" – подписали видео авторы.
Источник:
Ссылки по теме:
- Подборка разоблачений фокусов
- Повелитель времени
- Камера в норвежской тюрьме, напоминающая гостиничный номер
- Интересный способ эвакуации раненого бойца
- Спасение детей из горящей квартиры глазами ульяновского пожарного
16
Понравилось16
Новости партнёров