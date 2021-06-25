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Позитивный ролик от сотрудников МЧС про защитные костюмы

Позитивный ролик от сотрудников МЧС про защитные костюмы (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 июня 2021 09:26
Метки: видео   интересно   костюм   мчс   спасатели   
287
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1
МЧС России опубликовало в популярной среди подростков социальной сети TikTok короткое видео, в котором продемонстрировало несколько видов защитных костюмов спасателей.

Источник:

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Метки: видео   интересно   костюм   мчс   спасатели   
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1k
Лёха 2 часа назад
И чё?
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785
korsar Полчаса назад
прикольно
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