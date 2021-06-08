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Эффектный фокус с молоком и стаканами

Эффектный фокус с молоком и стаканами (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 июня 2021 10:48
Метки: видео   иллюзия   интересно   молоко   стакан   трюк   фокус   
1237
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Мужчина показал интересный трюк с молоком и стаканами разного объема. Он налил жидкость в самый маленький стаканчик и начал переливать её в другие стаканы, наполняя их по самый край.

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Метки: видео   иллюзия   интересно   молоко   стакан   трюк   фокус   
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4  комментария
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Офигеть! Круче только фокус с "исчезнувшим" большим пальцем.
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2k
DNK Час назад
Разбодяжить натурпродукт - у нас этот фокус освоили давно на любом производстве...
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9k
Вася 2 часа назад
Дунуть забыл !
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13k
Booka1a 2 часа назад
старая боянистая тема. всего-то нужно вклеить в стаканы вертикальные прозрачные перегородочки
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