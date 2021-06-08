Эффектный фокус с молоком и стаканами

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Мужчина показал интересный трюк с молоком и стаканами разного объема. Он налил жидкость в самый маленький стаканчик и начал переливать её в другие стаканы, наполняя их по самый край.
Догадались в чем секрет? Подвох заметят лишь самые внимательные.
Секрет фокуса на самом дел прост. Стаканы разделены на две половины вертикальной прозрачной перегородкой. В нескольких стаканах при этом находится вода.
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