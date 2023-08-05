В Одессе подростки сняли на видео, как разносят и уничтожают съёмную квартиру

Сначала зумеры разрисовали стены из баллончика, потом порезали кресло-мешок. Но этого им показалось мало, один из подростков взял стул и принялся бить по телевизору, который висел на стене. Все свои действия молодежь снимала на видео, которое впоследствии выложила в Instagram*.