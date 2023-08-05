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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 529 постов • 28 подписчиков подписаться
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В Одессе подростки сняли на видео, как разносят и уничтожают съёмную квартиру

В Одессе подростки сняли на видео, как разносят и уничтожают съёмную квартиру

Автор:
05 августа 2023 11:12
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Одесса   в мире   неадекваты   подростки   съёмная квартира   
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Группа молодежи сняла на видео, как разносит арендованную квартиру в одной из высоток Одессы.

Сначала зумеры разрисовали стены из баллончика, потом порезали кресло-мешок. Но этого им показалось мало, один из подростков взял стул и принялся бить по телевизору, который висел на стене. Все свои действия молодежь снимала на видео, которое впоследствии выложила в Instagram*.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Видео   Одесса   в мире   неадекваты   подростки   съёмная квартира   
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15  комментариев
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34k
Korolev 40 минут назад
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zu4ara 3 минуты назад
Утырков в порт на работу в ночную смену...
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1k
liveevil 15 минут назад
Скоты *баные. С колена в голову зарядил бы без раздумий, а потом этой же головой об стену.
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3k
Pioner76 16 минут назад
Свет волос, прическа и татуировки хер знает какие... вот вам и ответ. Фарш развлекается.
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1k
Антон 21 минуту назад
Ублюдки - обыкновенные.
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11k
Dmitry 21 минуту назад
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1k
Просто прохожий 23 минуты назад
Город подонков. А хозяев не жалко, будут знать кому сдавать.
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3k
Тварь Полчаса назад
На передовую. Опыт приобрели, пусть покажут в деле.
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88k
Taras Kozalupko 53 минуты назад
А что, хозяин не видел, каким раздолбаям он сдает хату?
Залог то хоть с них взял?
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78k
Доктор Джонс 54 минуты назад
Дурачьё, сами на себя компромат сделали...
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8k
Дмитрий 57 минут назад
Поколение дол...ов -тиктокеров. Хорошо, что доказывать ничего не надо. Все доказательства уже предоставлены.
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16k
Shtoppi Час назад
наркоманы они такие.
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14k
Александр Час назад
Лошары! Квартиры в Одессе отлично разносятся при помощи беспилотников и морской артиллерии. Кресло-мешок они порезали...
Всем выдать по тельняшке и заряжающими на линкор! "Пороховыми обезьянами"! Совсем сухопутная мазута оборзела! Не уложился в норматив - пропускать под килем! Ё-хо-хо, на бутылку Рому!
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