Девушки не смогли пройти "джедайскую" тренировку

696
1
1
Сила подвела девушек, решивших устроить себе джедайскую тренировку. Барышни отлично повеселились и заработали себе несколько синяков.
А может быть это был кастинг на очередной сезон «Битвы экстрасенсов»?
Источник:
Ссылки по теме:
- Пчелы атаковали юных рэперов во время съемки клипа
- Сила подвела джедая
- Забавный отчет о пьянке
- Недоеденный бутерброд привлёк внимание пушистой воровки
- Земля в иллюминаторе: кот оказался в ловушке своего лотка
27
Понравилось27
Новости партнёров
А этим ребятам легко?!
Если они, конечно, были.