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Девушки не смогли пройти "джедайскую" тренировку

Девушки не смогли пройти "джедайскую" тренировку (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 июня 2021 11:46
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   девушки   джедай   курьезы   прикол   тренировка   
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Сила подвела девушек, решивших устроить себе джедайскую тренировку. Барышни отлично повеселились и заработали себе несколько синяков.

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Метки: Юмор   видео   девушки   джедай   курьезы   прикол   тренировка   
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11  комментариев
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54k
pynh 2 часа назад
а еще я в нее ем.
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Carex 13 минут назад
И где тут джедаи- не видно проявления Силы?
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49k
alertol Полчаса назад
Не вижу ничего плохого. Весело провели девки время, я за них рад.
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28k
turyst 44 минуты назад
Так какая же это "джедайская тренировка", и без "джедайского меча"?

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21k
SerGProS Час назад
Чего она хотела?Это гоооды!Много лет тренировок. Начинать с бутылки, потом подвесить кирпич, гирю в 32кг.
А этим ребятам легко?!
Ссылка coub.com
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203k
Барон Мюнхгаузен 2 часа назад
Отбили последние мозги...
Если они, конечно, были.
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8k
kaboza 2 часа назад
прикольно)) нормально девчонки развлекаются)))
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14k
Serg2001 2 часа назад
Фигня! настоящие джедаи 32-х килограммовую гирю подвешивают!... )
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