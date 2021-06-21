Мужчина попросил участников соревнования использовать в своих роликах сцену, где главный герой что-то тащит за собой или же несёт на плечах. Всё остальное авторы придумывали сами.



100 лучших работ были объединены в почти 9-минутный ролик. Пятерка лучших авторов получила призы от крупных производителей оборудования для создания 3D-арта.