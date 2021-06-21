FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2245 постов • 418 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Искусство 
Несколько тысяч 3D-художников создали эффектные сцены, использовав одну и ту же анимацию

Несколько тысяч 3D-художников создали эффектные сцены, использовав одну и ту же анимацию (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 июня 2021 08:50
Сообщество : Искусство
Метки: pwnisher   в мире   видео   интересно   искусство   соревнование   художник   
337
1
1
Режиссёр и 3D-художник Клинтон «pwnisher» Джонс предложил аниматорам со всего мира принять участие в небольшом соревновании. При помощи технологии захвата движений и своего друга он сделал анимацию тянущей тяжёлый груз фигуры и предложил всем желающим создать с ней любую сцену. Результат оказался впечатляющим. Художники дали волю своей фантазии и прислали 2400 уникальных работ.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: pwnisher   в мире   видео   интересно   искусство   соревнование   художник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
762
neo 39 минут назад
Многие лоханулись: фигура ТЯНЕТ тяжесть, а не несёт на спине...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Роман Гамзалиев Полчаса назад
Круто, столько историй в нескольких кадрах .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мужчина обнаружил новорожденную девочку в коробке посреди реки (6 фото) Мужчина обнаружил новорожденную девочку в коробке посреди реки (6 фото) Дно пробито: момент обрушения бассейна на парковку попал на видео Дно пробито: момент обрушения бассейна на парковку попал на видео Чудеса дрессировки во время переклички собак Чудеса дрессировки во время переклички собак Портреты незнакомцев в метро от талантливого художника Портреты незнакомцев в метро от талантливого художника В узбекском городе сгорела дотла новогодняя елка В узбекском городе сгорела дотла новогодняя елка Орел взлетел вместе с тушкой лисы Орел взлетел вместе с тушкой лисы
Alonso

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

659786



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 ситуаций, когда люди могли считать себя настоящими везунчиками
1
58
15 ситуаций, когда люди могли считать себя настоящими везунчиками
В Москве Bentley столкнулся с трамваем
2
121
В Москве Bentley столкнулся с трамваем
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Ученый нашел плюшевого мишку на 10-километровой глубине
0
6
Ученый нашел плюшевого мишку на 10-километровой глубине
Белый и пушистый: Ким Кардашьян украсила свой Lamborghini Urus шерстью
1
16
Белый и пушистый: Ким Кардашьян украсила свой Lamborghini Urus шерстью
14 крутых вещей для умного дома, которые уже получили гору хороших отзывов
14 крутых вещей для умного дома, которые уже получили гору хороших отзывов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Производственное совещание
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#люди#фотографии#кино#Россия#шоу бизнес#интересное#сша#спорт
#фото#картинки#подборка#приколы#животные#прикольные#страна#футбол#жизнь
#Юмор#СССР#история#факты#сатира#в мире#мемы#прикол#собака

На что жалуетесь?

Вернуться