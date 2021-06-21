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Режиссёр и 3D-художник Клинтон «pwnisher» Джонс предложил аниматорам со всего мира принять участие в небольшом соревновании. При помощи технологии захвата движений и своего друга он сделал анимацию тянущей тяжёлый груз фигуры и предложил всем желающим создать с ней любую сцену. Результат оказался впечатляющим. Художники дали волю своей фантазии и прислали 2400 уникальных работ.
Мужчина попросил участников соревнования использовать в своих роликах сцену, где главный герой что-то тащит за собой или же несёт на плечах. Всё остальное авторы придумывали сами.
100 лучших работ были объединены в почти 9-минутный ролик. Пятерка лучших авторов получила призы от крупных производителей оборудования для создания 3D-арта.
100 лучших работ были объединены в почти 9-минутный ролик. Пятерка лучших авторов получила призы от крупных производителей оборудования для создания 3D-арта.
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