Свинья-художник нарисовала картины на 1 млн долларов

Свинья по кличке Пигкассо пишет абстрактные картины словно настоящий художник.
700-килограммовая африканская свинья по кличке Пигкассо известна тем, что делает абстрактные рисунки. Ее хозяйка утверждает, что животное заработало на продаже своих работ свыше $1 млн. Пигкассо пишет картины даже не пятачком, как можно было подумать, а кистью.
В 2016 году Пигкассо была маленьким поросенком, и ее спасли со скотобойни. Хрюшку приютила зоозащитница Джоанн Лефсон, и поселила ее в заповеднике. В 2019 году хозяйка впервые заметила склонность Пигкассо к рисованию, когда поросенок во время игры грыз и уничтожал большинство предметов в стойле, но к кисточкам относился бережно. Джоанн прикрепила к ручке кисти использованный туалетный рулон и дала это приспособление Пигкассо, которая стала махать им при помощи рта.
Затем Лефсон научила свинью рисовать, проводя «индивидуальные занятия, во время которых на руках и коленях ползала по ее сараю с кисточкой во рту». Безусловно, помогло вознаграждение в виде винограда.
Свинья стала рисовать, держа во рту модифицированную кисть и проводя ею по холсту взад-вперед. Когда Пигкассо заканчивает свою работу, она ставит на полотне метку своим рылом. Порой свинья создает невероятные фигуры — сердце, инициалы и цифры.
Со временем Пигкассо приобрела известность — ее работы заказывали, к примеру, легенда тенниса Рафаэль Надаль и актер Джордж Клуни. Работы свиньи также размещались на циферблатах часов Swatch.
Картины продаются по цене до $26 000 за штуку, а собранные деньги идут на закупку кормов, зарплату сотрудников заповедника и оплату ветеринарных услуг. По словам Джоанн, Пигкассо своими заработками фактически спасла заповедник, пишет Insider.
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