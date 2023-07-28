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Свинья-художник нарисовала картины на 1 млн долларов

Свинья-художник нарисовала картины на 1 млн долларов

Автор:
28 июля 2023 07:35
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   интересно   искусство   свинья   художник   
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Свинья по кличке Пигкассо пишет абстрактные картины словно настоящий художник.

700-килограммовая африканская свинья по кличке Пигкассо известна тем, что делает абстрактные рисунки. Ее хозяйка утверждает, что животное заработало на продаже своих работ свыше $1 млн. Пигкассо пишет картины даже не пятачком, как можно было подумать, а кистью.

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В 2016 году Пигкассо была маленьким поросенком, и ее спасли со скотобойни. Хрюшку приютила зоозащитница Джоанн Лефсон, и поселила ее в заповеднике. В 2019 году хозяйка впервые заметила склонность Пигкассо к рисованию, когда поросенок во время игры грыз и уничтожал большинство предметов в стойле, но к кисточкам относился бережно. Джоанн прикрепила к ручке кисти использованный туалетный рулон и дала это приспособление Пигкассо, которая стала махать им при помощи рта.


Затем Лефсон научила свинью рисовать, проводя «индивидуальные занятия, во время которых на руках и коленях ползала по ее сараю с кисточкой во рту». Безусловно, помогло вознаграждение в виде винограда.

Свинья стала рисовать, держа во рту модифицированную кисть и проводя ею по холсту взад-вперед. Когда Пигкассо заканчивает свою работу, она ставит на полотне метку своим рылом. Порой свинья создает невероятные фигуры — сердце, инициалы и цифры.

Со временем Пигкассо приобрела известность — ее работы заказывали, к примеру, легенда тенниса Рафаэль Надаль и актер Джордж Клуни. Работы свиньи также размещались на циферблатах часов Swatch.

Картины продаются по цене до $26 000 за штуку, а собранные деньги идут на закупку кормов, зарплату сотрудников заповедника и оплату ветеринарных услуг. По словам Джоанн, Пигкассо своими заработками фактически спасла заповедник, пишет Insider.

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Метки: в мире   животные   интересно   искусство   свинья   художник   
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9  комментариев
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46k
Максим Т. Час назад
Это не свинья на лям "нарисовала", это долбо...ам некуда деньги девать.
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8
ДлинныйЧулок 6 минут назад
... и это далеко не единственный свин с кисточкой в сегодняшнем мире всяческих художников... к сожалению...
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11k
Copycat 9 минут назад
коротко о том как оскорбить художника
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2k
Илья 9 минут назад
700 килограмм? Свинья?
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7k
Pravednik84 11 минут назад
Отмыв бабла.
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36k
russger 12 минут назад
И ведь дятлы платят
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14k
net 13 минут назад
Когда бабла дофига просто в прикол веселее купить размазню свинины, чем такую же от типа художника.
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16k
Колька Валеркин сын Час назад
Может своих шпицев научить рисовать, смотрю болпоебов хватает покупают это "ыскуства"
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