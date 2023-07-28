Свинья-художник нарисовала картины на 1 млн долларов

В 2016 году Пигкассо была маленьким поросенком, и ее спасли со скотобойни. Хрюшку приютила зоозащитница Джоанн Лефсон, и поселила ее в заповеднике. В 2019 году хозяйка впервые заметила склонность Пигкассо к рисованию, когда поросенок во время игры грыз и уничтожал большинство предметов в стойле, но к кисточкам относился бережно. Джоанн прикрепила к ручке кисти использованный туалетный рулон и дала это приспособление Пигкассо, которая стала махать им при помощи рта.