Выставка "без рамок" в галерее искусств Лондона

943
1
2
В галерее искусств Лондона открылась выставка с ожившими шедеврами искусства. С помощью спецэффектов авторы превращает известные картины в иммерсивные шоу.
Максимальное погружение
Произведения искусства анимируются и проецируются на стеку, пол и потолок.
Источник:
Впечатляет даже через экран
Источник:
Ссылки по теме:
- Современное искусство: автор вдохновляется археологией и стирает границы времени
- Женщине вернули потерянный 40 лет назад бумажник с документами
- Бельгийцы поселили у себя дома дикую свинью
- Бокка — одна из самых старинных и необычных профессий в Японии
- В Лондоне представили скульптуру, "олицетворяющую дух города"
Новости партнёров
реклама