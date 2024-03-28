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Выставка "без рамок" в галерее искусств Лондона

Выставка "без рамок" в галерее искусств Лондона

Автор:
28 марта 2024 07:24
Сообщество : Искусство
Метки: Видео   в мире   выставка   интересно   искусство   лондон   
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В галерее искусств Лондона открылась выставка с ожившими шедеврами искусства. С помощью спецэффектов авторы превращает известные картины в иммерсивные шоу.

Максимальное погружение

Произведения искусства анимируются и проецируются на стеку, пол и потолок.

Впечатляет даже через экран

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Метки: Видео   в мире   выставка   интересно   искусство   лондон   
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2k
rudenkov 48 минут назад
Класс!
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1k
Странник 12 минут назад
как бы я хотел побывать там, но увы. просто ШИКАРНО !!!
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44k
Валерий Полчаса назад
для полной картины надо ещё поливать водичкой посетителей
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3201 пост (3134 в горячем)

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