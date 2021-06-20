Я не знаю, позитив это или нет, Вам решать

В американском городке Уилтон-Мэнорс грузовик вечером накануне, 19 июня, атаковал участников гей-парада. В результате один человек погиб и еще один получил травмы. Высказывается мнение, что наезд был намеренным.



Грузовик врезался в толпу и сбил по меньшей мере двух человек, один из которых погиб, сообщает ABCnews.



Водитель арестован. Правоохранительные органы пока не сделали заявлений о том, был ли наезд случайным или запланированным. Однако мэр соседнего города Форт-Лодердейла Дин Транталис высказал мнение, что это было преднамеренное нападение на ЛГБТ-сообщество.



Парад отменили.