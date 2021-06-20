Я не знаю, позитив это или нет, Вам решать

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В США грузовик протаранил гей-парад: погиб один человек ( было выложено в полит новостях сегодня, но так как многие такие посты не смотрят, то решил выложить отдельным постом)
В американском городке Уилтон-Мэнорс грузовик вечером накануне, 19 июня, атаковал участников гей-парада. В результате один человек погиб и еще один получил травмы. Высказывается мнение, что наезд был намеренным.
Грузовик врезался в толпу и сбил по меньшей мере двух человек, один из которых погиб, сообщает ABCnews.
Водитель арестован. Правоохранительные органы пока не сделали заявлений о том, был ли наезд случайным или запланированным. Однако мэр соседнего города Форт-Лодердейла Дин Транталис высказал мнение, что это было преднамеренное нападение на ЛГБТ-сообщество.
Парад отменили.
Грузовик врезался в толпу и сбил по меньшей мере двух человек, один из которых погиб, сообщает ABCnews.
Водитель арестован. Правоохранительные органы пока не сделали заявлений о том, был ли наезд случайным или запланированным. Однако мэр соседнего города Форт-Лодердейла Дин Транталис высказал мнение, что это было преднамеренное нападение на ЛГБТ-сообщество.
Парад отменили.
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Метки: криминал сша толерантность
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А что у него написано на спине такими знакомо-разноцветными буковками?
Пишут, что изначально цель наезда - какая-то известная лгбт -активистка. Похоже на внутри-лгбтшные разборки за власть.
И да, гибель людей позитивом быть не может, за редкими исключениями (Гитлер, Чикатило и им подобные, например).
- Пофиг.
Всё сделал правильно. Как в Библии написано. Герой и "Мученик", если опуститься до судопроизводства пиндостана.
Горите в АДУ приспешники дъявола..
"Дави их бл+дь!!!"