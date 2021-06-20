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Я не знаю, позитив это или нет, Вам решать

Я не знаю, позитив это или нет, Вам решать (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 июня 2021 13:05
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: криминал   сша   толерантность   
382
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В США грузовик протаранил гей-парад: погиб один человек ( было выложено в полит новостях сегодня, но так как многие такие посты не смотрят, то решил выложить отдельным постом)

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Метки: криминал   сша   толерантность   
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10k
G@M 2 часа назад
Ну всё равно там был человек, войны нет, убивать просто так нельзя. Я тоже не люблю пидо..асов, за редким-редким исключением (Меркури, Джон с натяжкой...), но за это не убивают(((
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88k
сапер Водичка Час назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Алекс Крайчек 2 часа назад
Вот тот мужик, которого арестовали, в белой футболке "наехал на..."?
А что у него написано на спине такими знакомо-разноцветными буковками?
Пишут, что изначально цель наезда - какая-то известная лгбт -активистка. Похоже на внутри-лгбтшные разборки за власть.
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867
a_komolow 2 часа назад
Давить этих [мат]!
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51
Андрей Ы. 2 часа назад
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4k
RomaXz 3 часа назад
Зачем ты так хочешь, что бы это увидели?
И да, гибель людей позитивом быть не может, за редкими исключениями (Гитлер, Чикатило и им подобные, например).
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30k
Volga_34 3 часа назад
"Дави их бл+дь!!!"
Всё сделал правильно. Как в Библии написано. Герой и "Мученик", если опуститься до судопроизводства пиндостана.
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314
Елена Букреева Volga_34 2 часа назад
Фенозипам. Начни с четверти таблетки перед сном.
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314
Елена Букреева Касьян Пуздой 2 часа назад
И все это там конечно поощряется.
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56k
Парагвайский шпион 3 часа назад
Водиле - РЕСПЕКТ. Вместо слов "Пиаасов дави!" просто пошел давить пиаасов.
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