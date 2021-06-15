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В Калиниграде задержали велосипедиста, избившего сотрудника магазина «Дешево»

В Калиниграде задержали велосипедиста, избившего сотрудника магазина «Дешево» (1 видео)

Автор:
15 июня 2021 15:07
Сообщество : Криминал
Метки: Калиниград   велосипедист избил   магазин   охранник   

В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении велосипедиста, избившего охранника супермаркета «Дешево» на ул. Красносельской. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Войнов

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В ОМВД России по Центральному району Калининграда поступило сообщение от директора магазина на улице Красносельской о том, что 10 июня неизвестный мужчина в торговом зале избил его сотрудника. Пострадавший был госпитализирован с переломом челюсти.

Полицейские установили, что конфликт произошел, когда покупатель оставил свой велосипед возле камер хранения и отказался его переставлять. Увидев, что охранник решил вынести транспортное средство на улицу на парковочное место, велосипедист напал на 48-летнего мужчину и избил его в торговом зале, после чего скрылся.

«В результате проведения проверки участковые уполномоченные полиции установили личность злоумышленника и доставили его в дежурную часть для проведения следственных действий. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина, имеющий регистрацию в городе Рязани», — сообщила начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

В отношении фигуранта дознавателями ОМВД возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

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Метки: Калиниград   велосипедист избил   магазин   охранник   
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1k
Александр Сергеевич 4 часа назад
Посадить петушару!
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28k
turyst 21 минуту назад
Странно, велосипед есть, а он остался злым.

Наверно, у велосипеда что-то не то с сидением...
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494
робт 2 часа назад
как можно заподозрить охранника в краже велосипеда после слов "уберите велосипед отсюда"
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11k
Михалыч 2 часа назад
Ранее судимый? Надо на два умножать. Третий раз - на три. Четвёртый - пожизненное, в трудовую колонию, с условием - "не работаешь - не ешь".
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13k
albedo 2 часа назад
Это каким же дебилом надо быть, чтобы под камерами такое вытворять.
Вычислят же за пару минут.
Что и произошло.
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4k
alex 2 часа назад
дебил, соскучился видно по баланде
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13k
Александр 3 часа назад
С одной стороны - судя по видео, "быдло-понторез, мышечной массы поболее, чего бы права не покачать..."
С другой, вряд ли охранник Начал свой диалог с "будте любезны, ввиду сложившихся обстоятельств, не будете ли Вы так добры..."
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1k
Lovels Travel 4 часа назад
Озверевший ублюдок! Посадить как за убийство.
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9k
harlamov 4 часа назад
Пока у нас такие действия будут - средней тяжестью - ничего не изменится.
Гопота может что хочешь творить, делать людей инвалидами и отделываться условкой.
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5k
Станислав 4 часа назад
Молодцы! Впаяйте ему по полной!
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