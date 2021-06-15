В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении велосипедиста, избившего охранника супермаркета «Дешево» на ул. Красносельской. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении велосипедиста, избившего охранника супермаркета «Дешево» на ул. Красносельской. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В ОМВД России по Центральному району Калининграда поступило сообщение от директора магазина на улице Красносельской о том, что 10 июня неизвестный мужчина в торговом зале избил его сотрудника. Пострадавший был госпитализирован с переломом челюсти.
Полицейские установили, что конфликт произошел, когда покупатель оставил свой велосипед возле камер хранения и отказался его переставлять. Увидев, что охранник решил вынести транспортное средство на улицу на парковочное место, велосипедист напал на 48-летнего мужчину и избил его в торговом зале, после чего скрылся.
«В результате проведения проверки участковые уполномоченные полиции установили личность злоумышленника и доставили его в дежурную часть для проведения следственных действий. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина, имеющий регистрацию в городе Рязани», — сообщила начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.
В отношении фигуранта дознавателями ОМВД возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
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На что жалуетесь?
Наверно, у велосипеда что-то не то с сидением...
Вычислят же за пару минут.
Что и произошло.
С другой, вряд ли охранник Начал свой диалог с "будте любезны, ввиду сложившихся обстоятельств, не будете ли Вы так добры..."
Часто возникают ситуации, когда ты ещё вроде ничего и не сделал, а тут объявляется некий местный ферзь с неясными полномочиями, и разговор начинается с " ты чё, о.уел?!!"
Гопота может что хочешь творить, делать людей инвалидами и отделываться условкой.