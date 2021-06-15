В ОМВД России по Центральному району Калининграда поступило сообщение от директора магазина на улице Красносельской о том, что 10 июня неизвестный мужчина в торговом зале избил его сотрудника. Пострадавший был госпитализирован с переломом челюсти. Полицейские установили, что конфликт произошел, когда покупатель оставил свой велосипед возле камер хранения и отказался его переставлять. Увидев, что охранник решил вынести транспортное средство на улицу на парковочное место, велосипедист напал на 48-летнего мужчину и избил его в торговом зале, после чего скрылся. «В результате проведения проверки участковые уполномоченные полиции установили личность злоумышленника и доставили его в дежурную часть для проведения следственных действий. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина, имеющий регистрацию в городе Рязани», — сообщила начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая. В отношении фигуранта дознавателями ОМВД возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

2021-06-15T15:07:35+03:00