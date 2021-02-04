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Сообщество Без кота и жизнь не та 799 постов • 363 подписчика подписаться
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Каким животным могла бы быть типичная тёща из анекдотов

Каким животным могла бы быть типичная тёща из анекдотов (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 февраля 2021 12:38
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   ворона   животные   кот   кошка   прикол   птицы   теща   
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Если бы вредная и недовольная всем тёща из анекдотов вдруг реинкарнировалась в животное, то она наверняка бы стала этой вороной. Таких вредных птиц ещё поискать надо.

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Метки: видео   ворона   животные   кот   кошка   прикол   птицы   теща   
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7k
SSD Час назад
Ничего святого у этой вороны)))
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Игорь 41 минуту назад
Зависть - плохая черта
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