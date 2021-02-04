Каким животным могла бы быть типичная тёща из анекдотов

Если бы вредная и недовольная всем тёща из анекдотов вдруг реинкарнировалась в животное, то она наверняка бы стала этой вороной. Таких вредных птиц ещё поискать надо.
Взяла и разрушила отношения!
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