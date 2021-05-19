Лебедь попытался атаковать туриста

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Турист на лодке потревожил покой лебедя. Птица оказалась не в восторге от вторжения на её водную территорию и попыталась атаковать мужчину.
Когда заплыл не в тот район.
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