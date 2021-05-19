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Лебедь попытался атаковать туриста

Лебедь попытался атаковать туриста (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 мая 2021 09:06
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   лебедь   нападение   птицы   
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Турист на лодке потревожил покой лебедя. Птица оказалась не в восторге от вторжения на её водную территорию и попыталась атаковать мужчину.

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Метки: видео   животные   лебедь   нападение   птицы   
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20k
hebpat 2 часа назад
назвать ролик -Белый лебедь атакует и разместить в инете где нить в америка, пол страны обосрётся - подумают на другого белого лебедя
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14k
Дмитрий 15 минут назад
Лебедь -- птица очень сильная и агрессивная. Ударом крыла он запросто может сломать хребет собаке, а у Аксакова по-моему, описан случай, когда лебедь напал на охотника и сломал ему руку.
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