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Какие же вороны умные

Какие же вороны умные

Автор:
04 декабря 2023 12:30
Сообщество : Животные
Метки: Видео   ворона   животные   забавно   птицы   стервятник   
1051
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Умная ворона одним движением освободила себе воду от лишних ртов, стравив двух стервятников между собой.

5 баллов этой чёрной красотке!

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Метки: Видео   ворона   животные   забавно   птицы   стервятник   
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8  комментариев
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3k
Оксид Бетона Полчаса назад
Стервятник такой: - Не понял... А кто это сделал? Ах, ты, сука!!!!
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39k
pypkyn Полчаса назад
Так всегда поступают американцы по отношении каких либо стран. Хитрожопые.
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10k
Борис Карабанов 52 минуты назад
США?
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66k
doker Час назад
Это не ворона умная - это мы опустились до уровня ворон.
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77k
Viktor Час назад
Вот с.ка, там пьют, а она ванну принимает!
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