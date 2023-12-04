Какие же вороны умные

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Умная ворона одним движением освободила себе воду от лишних ртов, стравив двух стервятников между собой.
5 баллов этой чёрной красотке!
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