Железнодорожник угостил ворону пряником

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Ворона решила дозаправиться в воздухе и посетила железнодорожников. Один из мужчин решил угостить птицу пряником.
Побаловал сладеньким
Вороне как-то машинист послал медовый пряник...
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