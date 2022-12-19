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Железнодорожник угостил ворону пряником

Железнодорожник угостил ворону пряником

Автор:
19 декабря 2022 08:53
Сообщество : Животные
Метки: видео   ворона   животные   машинист   поезд   пряник   птицы   
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Ворона решила дозаправиться в воздухе и посетила железнодорожников. Один из мужчин решил угостить птицу пряником.

Побаловал сладеньким

Вороне как-то машинист послал медовый пряник...

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Метки: видео   ворона   животные   машинист   поезд   пряник   птицы   
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5k
Горожанин 46 минут назад
Ворон.
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4k
Alex75r 2 минуты назад
Какая умная птица. Приручила железнодорожников.
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41k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 20 минут назад
вы кем работаете ?- машинистом- а как развлекаетесь ? - ворон кормлю орейро.
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