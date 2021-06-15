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В эфире телеканала Матч-ТВ, который пригласил Ольгу Бузову поддержать нашу сборную, произошёл скандал. Бузова вступила в перепалку с Дмитрием Губерниевым, которая закончилась слезами и истерикой актрисы МХАТа Ольги Бузовой
Ольгу пригласили в эфир телеканала для поддержки нашей сборной. На прямую связь из Санкт-Петербурга со студией вышел спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который хотел задать Бузовой несколько вопросов о футболе. Однако Бузова, как это следует из видеозаписи, начала вести себя несколько возбуждённо, перебивая Губернива изначально. Губерниев в долгу не остался и заявил, что «Рад видеть вас как театрал, рад, что вы теперь звезда МХАТа как Ольга Андровская, как Алла Тарасова, как Ангелина Степанова».
Губерниев всё-таки задал ей вопрос о футболе, попросив ответить: какую школу футбола Бузова поддерживает, советскую или современную российскую? Этот вопрос у Бузовой вызвал также несколько эмоциональный ответ. Она стала отвечать не на вопрос, а упрекать Губерниева в его знаниях о футболе. После чего Губерниев, для примера, задал ей вопрос из сказки Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон»…»Вы перестали пить коньяк по утрам?».
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Губерниев всё-таки задал ей вопрос о футболе, попросив ответить: какую школу футбола Бузова поддерживает, советскую или современную российскую? Этот вопрос у Бузовой вызвал также несколько эмоциональный ответ. Она стала отвечать не на вопрос, а упрекать Губерниева в его знаниях о футболе. После чего Губерниев, для примера, задал ей вопрос из сказки Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон»…»Вы перестали пить коньяк по утрам?».
Бузова восприняла этот вопрос как личный, хотя Губерниев изначально сказал, что этот вопрос задавал Карлсон Фрекен Бок. Однако Бузова посчитала, что вопрос задан именно ей и расплакалась, обвинив Губерниева в нападках и устроив целую тираду в его адрес, назвав его «дном». После чего Губерниев отвесил комментарий «значит всё-таки не перестали».
Сканал сейчас активно обсуждают в соцсетях, видеозапись эфира вызвала большой ажиотаж и критику, как в адрес Бузовой, так и Губерниева.
фото: скриншот ,видео: Матч-ТВ,текст: Александр Точка
Сканал сейчас активно обсуждают в соцсетях, видеозапись эфира вызвала большой ажиотаж и критику, как в адрес Бузовой, так и Губерниева.
фото: скриншот ,видео: Матч-ТВ,текст: Александр Точка
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Губерниев - профессионал, спортсмен, спортивный комментатор. А Бузова каким боком к футболу?
она ни дня нее была рядом со мной а уже бесит!
а тут такое каждое утро рядом на подушке
ну кто такое выдержит?