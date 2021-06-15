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Футбольно-театральный эфир: полная версия истерики Бузовой в эфире Матч-ТВ

Футбольно-театральный эфир: полная версия истерики Бузовой в эфире Матч-ТВ (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 июня 2021 02:29
Сообщество : Сетевое издание Tochka Zрения
Метки: бузова   губерниев   истерика бузовой   курьёзы   матч тв   общество   скандал с бузовой   соцсети   
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В эфире телеканала Матч-ТВ, который пригласил Ольгу Бузову поддержать нашу сборную, произошёл скандал. Бузова вступила в перепалку с Дмитрием Губерниевым, которая закончилась слезами и истерикой актрисы МХАТа Ольги Бузовой

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Метки: бузова   губерниев   истерика бузовой   курьёзы   матч тв   общество   скандал с бузовой   соцсети   
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12  комментариев
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27k
Антон 4 часа назад
Я понимаю, конечно, что надо наполнять сайт контентом, что бы было что почитать. Но почему именно Бузова и прочие люди, пропагандирующие деградацию? Почему именно или пропаганда (самого низшего пошиба) или желтуха? Не понимаю.
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−91
Sergey Полчаса назад
Кто то из сильных мира сего явно дает понять о том, как можно легко манипулировать человеком и людьми в целом. Мол вот смотрите. Можем гениального и талантливого человека втоптать в грязь и люди с нами будут согласны. Сделаем, что бы были согласны. А можем поднять из грязи в князи обыкновенную посредственность. И даже просто ни к чему не способную личность. И люди опять с нами согласятся. Мы добьёмся такого согласия. А кто люди? Правильно! Мы с вами! И мне обидно из за того, что кто то может путём огромных денежных вложений заставить меня поверить, что белое - это чёрное, а чёрное - это белое. И это происходит не только в культуре, на эстраде или в политике. Это происходит везде, везде там, где им это нужно. И это страшно....
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22k
Батончик с маком 2 часа назад
Наркоманы всегда бесятся когда речь заходит про алкоголь. Для них это типа "бычий кайф" и лучше нюхать "благородное", чем по кишке гонять бухло.
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9k
Antique computer 2 часа назад
Не понимаю, зачем ее вообще приглашали?

Губерниев - профессионал, спортсмен, спортивный комментатор. А Бузова каким боком к футболу?
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206
阿鋒 3 часа назад
Актриса МХАТа... сильно!
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211
Александр 3 часа назад
НУ это же даже не животное ,это просто одноклеточная субстанция .
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−173
Владимир Смирнов 4 часа назад
я понимаю почему ее муж фтболист ее бросил

она ни дня нее была рядом со мной а уже бесит!
а тут такое каждое утро рядом на подушке
ну кто такое выдержит?
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36k
Антон 4 часа назад
ГОВНИЩЕ
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47k
Daniel Rumiantsev 5 часов назад
Футбольно-театральный эфир: полная версия истерики Бузовой в эфире Матч-ТВПосмотреть
Футбольно-театральный эфир: полная версия истерики Бузовой в эфире Матч-ТВ
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1k
Smarter 5 часов назад
Что ТА муйня, что ТОТ муйня.
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