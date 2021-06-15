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Ольгу пригласили в эфир телеканала для поддержки нашей сборной. На прямую связь из Санкт-Петербурга со студией вышел спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который хотел задать Бузовой несколько вопросов о футболе. Однако Бузова, как это следует из видеозаписи, начала вести себя несколько возбуждённо, перебивая Губернива изначально. Губерниев в долгу не остался и заявил, что «Рад видеть вас как театрал, рад, что вы теперь звезда МХАТа как Ольга Андровская, как Алла Тарасова, как Ангелина Степанова».Губерниев всё-таки задал ей вопрос о футболе, попросив ответить: какую школу футбола Бузова поддерживает, советскую или современную российскую? Этот вопрос у Бузовой вызвал также несколько эмоциональный ответ. Она стала отвечать не на вопрос, а упрекать Губерниева в его знаниях о футболе. После чего Губерниев, для примера, задал ей вопрос из сказки Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон»…»Вы перестали пить коньяк по утрам?».