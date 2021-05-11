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В Москве сотрудник ДПС, который следил за перемещением военной техники по дороге во время парада на День Победы, увидел выбежавшего в его сторону малыша. К непоседе сразу же потянулись родители, однако страж правопорядка опередил их.
Полицейский не стал оттеснять ребёнка, а поднял его на руки и помог получше рассмотреть военную технику.
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Уверен на всю жизнь запомнит этот случай.
И да, подрывом пердаков у леберрвоты удовлетворён.
в то время как либерфюрер в страшных корчах загибается на киче от ковида, холеры и родовой горячки одновременно, ленивым сисянистским мразям лень даже мышкой щелкнуть?
>>дебил, уймись
как скажешь! кроме "дебил" есть другие аргументы?
или тоде взрочнул на этот сюжет на нащих ментов?
(это былоеще при медведееве) чего тебя уволили?
да ну в-п-и-з-д-у эту службу!!!!
все нормальные из ментовки уволились, молодняк понабирали по объявлениям