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Сотрудник ДПС поднял на руки ребенка, чтобы тот мог получше рассмотреть военную технику

Сотрудник ДПС поднял на руки ребенка, чтобы тот мог получше рассмотреть военную технику (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 мая 2021 14:03
Метки: видео   военный парад   день победы   дети   добро   милота   парад   полицейский   
7715
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В Москве сотрудник ДПС, который следил за перемещением военной техники по дороге во время парада на День Победы, увидел выбежавшего в его сторону малыша. К непоседе сразу же потянулись родители, однако страж правопорядка опередил их.

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Метки: видео   военный парад   день победы   дети   добро   милота   парад   полицейский   
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48  комментариев
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26k
Антон 8 часов назад
Ну а почему полицейский не может быть человеком?
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2k
ЛунныйКотэ 2 минуты назад
ваааау
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182
Mazter 59 минут назад
Красавчик :)
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6k
Rado 4 часа назад
Рады сообщить, что главным красавчиком сегодняшнего дня стал старший инспектор дорожно-патрульной службы 6-го Отдельного спецбатальона ДПС ГИБДД Москвы капитан полиции Станислав Левченко
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5k
молотый Либентроп 4 часа назад
Тащ инспектор - молодец! Такие, сопровождая колонну детей в детские лагеря, под потерявшие управления грузовики свои служебные легковушки направляют, чтобы собой закрыть автобусы.

И да, подрывом пердаков у леберрвоты удовлетворён.
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372
Al 5 часов назад
Ой, а комменты светлоликих, что на самом деле далее кровавый прихвостень режима бросил младенца под танк, а родителей отправил в гулаг, я пропустил штоле? или недорабатывают хохлодиванные войска? пора жалобу в госдеп писать...
в то время как либерфюрер в страшных корчах загибается на киче от ковида, холеры и родовой горячки одновременно, ленивым сисянистским мразям лень даже мышкой щелкнуть?
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4k
Неизвестно 5 часов назад
Что это было?Он что человек?Хотя не, нет,что это я расчувствовался,так,на публику отработал.
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1k
Дмитрий Круглов 5 часов назад
Духовное возрождение Дяди Степы.
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233
Andrii Pohudin 5 часов назад
Вначале мужчина, а потом полицейский. Хорошо, что такие еще есть!
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7k
trak 5 часов назад
Поступок нормального человека , так и должно быть всегда .
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66k
Пётровыч 5 часов назад
Ай красавчик!
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810
Миша 5 часов назад
Ему всё равно там без работы шляться, движение перекрыто. Не переутомился.
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440
Дед Мазай 6 часов назад
Сто пудов у него самого детки есть. И явно отец он хороший. Дай бог здоровья.
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11k
info-kozirev 6 часов назад
Молодец.
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2k
Mellivora 6 часов назад
Ну,вот, а на яндекс-дзен в блогах ДПС-ников мудаками обзывают....
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12k
Limon 6 часов назад
Ну хоть не с ноги... Повезло пацану...
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168
vtoroyshans Limon 6 часов назад
а вас простите обычно с ноги?
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382
Constructor vtoroyshans 6 часов назад
его без "простите", а сразу : ))
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2k
jazzz 7 часов назад
Опричник кровавого режима забрал ребенка из семьи и насильно милитолизировал его на глазах родителей!
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592
Александр 7 часов назад
Поступок ОТЦА!!!!
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−125
Владимир 7 часов назад
>>Игорь Владимир Минуту назад
>>дебил, уймись

как скажешь! кроме "дебил" есть другие аргументы?
или тоде взрочнул на этот сюжет на нащих ментов?
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15k
Dr.CrAzY 7 часов назад
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−125
Владимир 7 часов назад
Михалыч (подполковник ментовки) но рожа бандитская (ну иначе бы он подполковником бы не стал) а ты что аттестацию не прошел?
(это былоеще при медведееве) чего тебя уволили?

да ну в-п-и-з-д-у эту службу!!!!

все нормальные из ментовки уволились, молодняк понабирали по объявлениям
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