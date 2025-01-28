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Быки подрались в магазине Индии

Быки подрались в магазине Индии

Автор:
28 января 2025 07:31
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Индия   бык   драка   конфликт   магазин   схватка   
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Быки решили выяснить отношения на одной из улиц индийского города Матхура. Посетители магазина неподалеку были вынуждены расступиться перед дерущимися животными.

Животные не поделили территорию и принялись выяснять отношения. Рогатые участники поединка не заметили, как оказались в торговом заведении, в окружении посетителей. К счастью, в результате схватки никто не пострадал.

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Метки: Видео   Индия   бык   драка   конфликт   магазин   схватка   
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vasilykopkov 22 минуты назад
Заметил, что у индусов всегда под рукой штакетина.
Даже в калифорнии когда черные приходили "экспроприировать" индусов, тут же получали этими самыми штакетинами по всем частям тела.
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