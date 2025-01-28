Быки подрались в магазине Индии

Домашний микроядерный реактор (3 фото)

Продавец круглосуточного магазина в Петербурге напал на девушку, просившую не шуметь по ночам

В Питере компании молодых выпивох не продали пиво - тогда они украли алкоголь и подрались с...

Посетительницы московского магазина подрались из-за последних экземпляров книги о мужчинах

Житель Мариуполя разнес супермаркет, в котором у его жены возник конфликт из-за маски

Российский строитель АЭС "Руппур" напал на двух жителей Бангладеш