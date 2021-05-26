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Когда решил прокатить сына на квадрокоптере

Когда решил прокатить сына на квадрокоптере (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 мая 2021 13:18
Метки: видео   дети   дрон   квадрокоптер   неудача   падение   фейл   
584
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1
Мужчина решил покатать сына на большом квадрокоптере, но не особо подумал о возможных последствиях.

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Метки: видео   дети   дрон   квадрокоптер   неудача   падение   фейл   
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5  комментариев
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30k
Korolev 52 минуты назад
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8k
kaboza 13 секунд назад
а че за шею не привязал? дибил...
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9k
Kostick 18 минут назад
нормуль такой опрыскиватель! вроде сельхозкоптер.
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6k
Дарья 18 минут назад
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11k
Хью́берт Полчаса назад
Гомер Симпсон.
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Mr.Adamson

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