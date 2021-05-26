Когда решил прокатить сына на квадрокоптере

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Мужчина решил покатать сына на большом квадрокоптере, но не особо подумал о возможных последствиях.
К счастью, ребенок отделался испугом, небольшими синяками и ссадинами.
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