Иногда стоит прислушиваться к советам друга

«Был Игорь Андреевич – стал Галамарт»: почему люди решаются на смену имени

Решил мужик доску заменить, а она ему как раз

Грациозна, как раненая лань

Не слишком удачный взрыв хлопушки развеселил девочку

Девушка чуть покалечилась, когда решила снять толстовку на беговой дорожке

Маленький секрет двери в воротах