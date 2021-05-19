Иногда стоит прислушиваться к советам друга

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Парень решил забраться на стоящую в воде металлическую конструкцию. Снимавший его на видео друг сразу почувствовал неладное и предупредил, что ничего путного из этой идеи не выйдет.
Зря не послушал друга.
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Сидит чукча на дереве,пилит ветку, на которой сидит
Мимо проходит мужик и говорит:
- Ты что делаешь? Ты же грохнешься вместе с веткой!
Чукча:
- Не мешай, чукча знает что делает!
Ну мужик пошел дальше, а чукча продолжает пилить.
Ну и естественно что допилился до того, что грохнулся вместе м веткой, точно как мужик говорил.
Чукча встает отряхивается и говорит:
-Шаман, однако!