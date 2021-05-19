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Иногда стоит прислушиваться к советам друга

Иногда стоит прислушиваться к советам друга (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 мая 2021 09:55
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   неудача   падение   прикол   фейл   
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Парень решил забраться на стоящую в воде металлическую конструкцию. Снимавший его на видео друг сразу почувствовал неладное и предупредил, что ничего путного из этой идеи не выйдет.

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Метки: Юмор   видео   неудача   падение   прикол   фейл   
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3  комментария
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28k
Acu900 Час назад
Прямо как в анекдоте:
Сидит чукча на дереве,пилит ветку, на которой сидит
Мимо проходит мужик и говорит:
- Ты что делаешь? Ты же грохнешься вместе с веткой!
Чукча:
- Не мешай, чукча знает что делает!
Ну мужик пошел дальше, а чукча продолжает пилить.
Ну и естественно что допилился до того, что грохнулся вместе м веткой, точно как мужик говорил.
Чукча встает отряхивается и говорит:
-Шаман, однако!
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5k
Олег 18 минут назад
Он знал! Знал!!
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5k
citrus1 19 минут назад
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