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Некоторые приспособления улучшающие повседневную работу

Некоторые приспособления улучшающие повседневную работу (1 видео)

Автор:
23 мая 2021 21:09
Сообщество : Юмор
Метки: идеи   подборка   работа   

Подборка приспособлений улучшающие повседневную работу.

Anya

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Метки: идеи   подборка   работа   
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4  комментария
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77k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
Во многих механизмах техника безопасности - на ноле.
Несчастный случай - вопрос времени и усталости
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18k
kamanch 41 минуту назад

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5k
Tim_G 2 часа назад
Китайские дровоколы - это конечно "Техника безопасности, уровень Бог"... :)
Или рубрика "за секунду до..."
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2k
ддт 3 часа назад
Лень- двигатель прогресса!
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