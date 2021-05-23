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Anya
Некоторые приспособления улучшающие повседневную работу
(1 видео)
Автор:
Anya
23 мая 2021 21:09
Сообщество :
Юмор
Метки:
идеи
подборка
работа
Подборка приспособлений улучшающие повседневную работу.
Anya
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Броненосец Потелкам
3 часа назад
Во многих механизмах техника безопасности - на ноле.
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kamanch
41 минуту назад
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Tim_G
2 часа назад
Китайские дровоколы - это конечно "Техника безопасности, уровень Бог"... :)
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ддт
3 часа назад
Лень- двигатель прогресса!
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