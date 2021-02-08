Жизненная для ненавидящих свою работу людей сцена из популярного сериала

Время на работе может течь по-разному. Для кого-то рабочий день пролетает как мгновение, для других же людей он тянется бесконечно долго. Отрывок из сериала "Клан Сопрано" как раз о второй категории работников.
А всего-то нужно перестать бороться с собой и сосредоточиться на работе. Присутствует ненормативная лексика.
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Не вижу ничего прикольного в том чтобы умиляться с паталогических лентяев.
но при такой тяжёлой непереносимости труда,
надо бы уже с утра ,,на грудь,, принимать - отличная машина времени))