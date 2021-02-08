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Жизненная для ненавидящих свою работу людей сцена из популярного сериала

Жизненная для ненавидящих свою работу людей сцена из популярного сериала (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 февраля 2021 09:43
Сообщество : Кино
Метки: Время   Юмор   видео   кино   клан сопрано   прикол   работа   
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Время на работе может течь по-разному. Для кого-то рабочий день пролетает как мгновение, для других же людей он тянется бесконечно долго. Отрывок из сериала "Клан Сопрано" как раз о второй категории работников.

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Метки: Время   Юмор   видео   кино   клан сопрано   прикол   работа   
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7  комментариев
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21k
Vazari 54 минуты назад
Плотничать на открытом воздухе, когда стоит прекрасная погода на дворе и считать при этом минуты? Да я любой свой офисный день променял бы на это)
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26k
Игорь 15 минут назад
Мне кажется - такая категория людей будет ненавидеть любую работу.
Не вижу ничего прикольного в том чтобы умиляться с паталогических лентяев.
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7k
Клёст 46 минут назад
)Я конечно не сторонник,
но при такой тяжёлой непереносимости труда,
надо бы уже с утра ,,на грудь,, принимать - отличная машина времени))
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6k
Lev Asriev 58 минут назад
Чтобы понять, на сколько ты любишь свою работу, достаточно ее лишиться на некоторое время.
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1k
Заряд бодрости Час назад
автор кагбэ намекает "Работать, негры! Солнце еще высоко!"
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