Когда работаешь на износ

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Тот редкий случай, когда после просмотра видео можно почувствовать боль в области поясницы и общую усталость.
Бедная его спина...
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Тот кто выучился на тракториста, здесь эти мешки не кидает, а подвозит))
Не устаю своим твердить: -,,Учитесь,,)