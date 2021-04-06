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Когда работаешь на износ

Когда работаешь на износ (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 апреля 2021 10:10
Метки: в мире   видео   грузчик   износ   нагрузка   работа   разгрузка   спина   
859
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1
Тот редкий случай, когда после просмотра видео можно почувствовать боль в области поясницы и общую усталость.

Источник:

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Метки: в мире   видео   грузчик   износ   нагрузка   работа   разгрузка   спина   
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8  комментариев
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8k
Клёст Час назад
Отличная иллюстрация значения образования:
Тот кто выучился на тракториста, здесь эти мешки не кидает, а подвозит))
Не устаю своим твердить: -,,Учитесь,,)
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3k
Юра Гагарин Полчаса назад
зарабатывает деньги в тренажёрный зал
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579
Денис Таратонов Полчаса назад
Сразу видно – лентяй. Старается побыстрее сделать работу.
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981
Андрей Лобанов 44 минуты назад
Если тебе тяжело нести чего-либо, представь что ты это сп*здил..
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53k
pynh Час назад
может он подушки да одеяла кидает =)
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8k
Шурум-бурум 2 часа назад
после такой работы позвоночник попросит отпуск
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27k
Седой 2 часа назад
Еще и деньги получит, в тренажерном зале еще бы и сам платил...
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9k
Алексей 2 часа назад
Зверь
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