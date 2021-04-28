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Находчивый мужчина и его работа на удаленке

Находчивый мужчина и его работа на удаленке (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 апреля 2021 09:31
Сообщество : Юмор
Метки: видео   идея   позитив   прикол   работа   удаленка   хромакей   
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Во всем нужно искать положительные моменты, даже в работе во время пандемии коронавируса. Мужчина с помощью одной хитрости избавил себя от привязанности к дому во время удаленной работы.

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Метки: видео   идея   позитив   прикол   работа   удаленка   хромакей   
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5k
Pashuta 3 часа назад
Ах-тыж хитрая ж.о.п.а...
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7k
vit Минуту назад
Что меня по работе бесит в америкосах - их настойчивое желание проводить такие конференции с включенной камерой. Я работал на нескольких проектах с иностранцами, и например когда участвовало человек 10 из разных стран типа Индии, Венгрии, Германии, то никаких камер не включали, и некоторые точно так же из машины общались, не отвлекаясь на просмотр рож коллег. И каждый мог заниматься своим делом, я например еду иногда готовил или собирался куда-нибудь во время подобных конференций, и никого это не парило. После был проект, где был один американец и двое наших - там он первое время пытался общаться по камере, но быстро отказался от этой привычки. Сейчас же 8 человек в команде и из них 7 американцев, тут уже приходится включать камеру и уже хер своими делами позанимаешься. Что за мания у них такая...
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2k
Руслан 2 часа назад
Я думаю его коллеги очень удивятся когда он неожиданно куда нибудь впилится и отловит аирбегом по щам ))))
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