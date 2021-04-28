Находчивый мужчина и его работа на удаленке

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Во всем нужно искать положительные моменты, даже в работе во время пандемии коронавируса. Мужчина с помощью одной хитрости избавил себя от привязанности к дому во время удаленной работы.
Рабочее место, которое всегда с тобой.
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