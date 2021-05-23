FISHKINET
Сообщество Калейдоскоп 380 постов • 16 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 200
Новое > Видео > Сообщество Калейдоскоп 
Чтобы избить солдат НАТО, нужны 3 эстонки, или 2 пьяных литовца. Где-то захихикали Петров и Боширов

Чтобы избить солдат НАТО, нужны 3 эстонки, или 2 пьяных литовца. Где-то захихикали Петров и Боширов (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 мая 2021 17:11
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: армия   запад   люди   
677
1
1
Чтобы избить натовских солдат, нужны три эстонки или два пьяных литовца. В крайнем случае – другие солдаты НАТО. Так гласит опыт столкновений между воинством альянса и "защищаемыми" ими от агрессивных русских прибалтами. И только дрожь пробегает по паникующему мозгу, стоит представить, что будет, когда они в реальности столкнутся с русскими…

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Калейдоскоп"
Метки: армия   запад   люди   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
208
Сергей Ковалев 2 часа назад
Что за х..ню я прочитал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Сергей 2 минуты назад
КГ\АМ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
БарНалей 3 минуты назад
Что за понос? Еще и рекламу втюхали. И ведь лайкают.
Посмотрите на досуге подготовку, экипировку рядового! штатовского сраново инженера. Который гайки крутит и в принципе не должен участвовать в прямом боестолкновении. Сильно удивитесь. Спецура еще как то может пободаться, но рядовой состав у пиндосов ахренеть как лучше.А это 90% армии. Если гипотетически представить ситуацию армия на армию, я не поставил бы на Российскую ни копейки. Если глобальная заваруха, то тут могут быть проблемы. И мы эти проблемы регулярно конечно устраивали. Как минимум 2 самые мощные армии в мире разгромили! Но еще раз хочу подчеркнуть. Какойнить рядовой трансвестит в пиндосной армии это реально боевой п.арас.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−3
Kazakh 23 минуты назад
Русские народные сказки. Недовольны присутствием солдат НАТО только неполноценные граждане Эстонии, которые по национальности русские
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
977
sedoisever Полчаса назад
Какая-то сумбурная херня.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Kucher Полчаса назад
А на первом фото они морду зелёнкой напополам с йодом мажут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Chris Taylor Полчаса назад
кто-нибудь дочитал до конца?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
TirAn 36 минут назад
Акупппанты. совсем оборзели
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
83
Fisher1979 52 минуты назад
В 1998 году был на учениях в Шварцвальд (Германия), там были бойцы Нато КСК с германии, тем парням лутше на глаза не поевлятся. АФФтар застрелись.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
863
Сергей Час назад
походу воякам НАТЫ запрещено учувствовать в пьяных драках в кабаках. Вот и слились. Кому там что надо было доказывать то?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Вася 2 часа назад
" Балтика" нифига не русская если чо.. шведы втюхивают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка Перестрелка фейерверками чуть не привела к трагедии Перестрелка фейерверками чуть не привела к трагедии Неудачное селфи с лошадкой Неудачное селфи с лошадкой Дедушка, к которому лучше не залезать в дом Дедушка, к которому лучше не залезать в дом Неудачная поездка пьяной девушки на эскалаторе Неудачная поездка пьяной девушки на эскалаторе Спасение попавшей в беду цапли Спасение попавшей в беду цапли
InfoVoin
так себе
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

95765



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Сейчас будем @#$@!# училку": третьеклассник из Таганрога поглумился над педагогом
4
229
"Сейчас будем @#$@!# училку": третьеклассник из Таганрога поглумился над педагогом
Вспомнить и вздохнуть: Фотографии обычных людей из 90х
0
197
Вспомнить и вздохнуть: Фотографии обычных людей из 90х
﻿
Midea M7 Pro: оберег от длинноволосых женщин и домашних животных
Midea M7 Pro: оберег от длинноволосых женщин и домашних животных
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Супчик с буквами здорового человека и супчик участкового терапевта
6
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#картинки#Россия#шоу бизнес#прикольные#дети#мемы#в мире
#интересно#факты#подборка#животные#комментарии#прикол#знаменитости#позитив#находки
#Юмор#люди#фотографии#СССР#новости#интересное#кино#сатира#страна

На что жалуетесь?

Вернуться