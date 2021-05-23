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Но на сей раз просчитались коварные агенты ГРУ! Три эстонки при помощи неизвестного числа местных доброхотов на пинках вынесли британских вояк из паба. Не помогли английским бойцам хвалебные истории о другой драке, что произошла у них в своём кругу. Не впечатлились эстонцы – им тоже проклятый языковой барьер помешал. Людям с четырнадцатью падежами тоже нелегко понять тех, кто объясняется на всего трёх…История боевых побед.Давайте попробуем восстановить справедливость. Три эстонки – не единственная угроза, с которой приходилось сражаться воинам НАТО ради защиты демократии от русской агрессии.Вот, скажем, в 2016 году, опять же британцев, – тоже побили! Правда, в Латвии. И не эстонские леди. Какие-то другие русские агенты. С семью падежами в языке. И опять несправедливо побили! Законно выпивших защитников западных ценностей местные аборигены нагло не пускали в ночной клуб. И это была абсолютно недружественная беспардонная выходка! Не понимали дикари, что если британец в состоянии рваться в ночной клуб, значит, он всего лишь выпивши, а не напившись. Но трёхвековая русская оккупация негативно сказалась и на латышской морали: местные охранники сочли англичан пьяными мертвецки и не допустили до леди, порхавших в том ночном клубе. Честь джентльмена потребовала удовлетворения и…И, что самое подлое, – благородных джентльменов мерзко протрезвили. Электрошокерами.А в апреле 2018 года в Риге трёх британских офицеров и вовсе газами травили. Перцовыми. Из баллончиков. Во время драки с… полицией. Да что пьяному перцовый баллончик! Только пьянее стали.А в Литве, в Клайпеде, практически аналогичная история случилась год спустя с чешскими военными. Литовцы – ребята вообще суровые, малоцивилизованные, на кулаки быстрые. Падежами мериться не стали, а сразу надавали в… Ну, когда все протрезвели, в протоколах это было обозначено как "лицо".Там же, в Литве, в городке Рукла пришлось госпитализировать немца. Тут даже подсчёта падежей не потребовалось – и с той, и с другой стороны по четыре их было. Ибо немца ухайдакал немец же. Что не поделили – не сообщается. Но те, кто близко знаком с немецкой культурой, только головами качают. Немцы – мастера в словесных выяснениях отношений; и при этом строят чудесные трёхэтажные конструкции из "свинских собак" и "собачьих свиней". Но чтобы до рукоприкладства дойти – это даже для в дым пьяного немца экстраординарный поступок.Явно русские агенты в Литве что-то в водку подмешали. Или из подравшихся немцев один был переодетый Боширов. Или Петров. Их в НАТО всё время путают…Там же, в Литве, избили ещё четверых немцев. Те по-своему обозвали тамошний город Йонава – Янау. Взыграла древняя тевтонская гордость – когда-то эту землю Немецкий орден цивилизовал. А, может, литовская национальная память себя явила – не слишком-то древние литовцы оцивилизовываться желали. В чём, надо признать, и преуспели. Ага, в обоих смыслах. В одном – немцев тогда побили. Теперь, значит, повторили…Госпитализировали опять защитников демократии...Голландцев тоже били. Тех, правда, за дело. Да мало ли, что ты экономный – мы не глупее, небось! В своих ресторанах прижимистость показывай, а у нас в Литве не смей над счётом чахнуть!В Вентспилсе в мае 2014 года произошло аж несколько драк между моряками альянса и местными аборигенами. Опять же голландца в "трёхсотые" определили – с переломами лицевой кости и основания черепа. Госпитализирован.Наказали кого-то?Впрочем, нельзя сказать, что в этих столкновениях жабы всегда побеждали гадюк. В Риге британцы местному парню нос сломали. И смылись от следствия в свою Британию. В Клайпеде литовской американцы аж флаг местного государства сорвали – и аж со здания прокуратуры. И надругались над ним. Нет, ну надо ведь было солдатикам нужду малую куда-то справить! Не на мостовую же или на угол дома – некультурно так! Невместно им, носителям передовой западной культуры, вести себя ровно варварам. А памятника национального, как в Риге, где помочиться на символизирующую Латвию даму у солдат НАТО считается обязательным пунктом увольнения в город, – ну нет такого в Клайпеде! Разве что на скульптуру Антанаса Пошки наделать? Так неизвестно, кто такой. Вдруг это было бы унизительно для чести воина США и НАТО?А вот на крыше машины попрыгать – это по-американски. Во всяком случае, в Риге. И во всяком случае, возле "Дома Москвы". Ну надо же как-то показать презрение к Боширову с Петровым! А что это такси местного латыша – не лезь, абориген, не видишь, что ли, мы тут русским их место указываем!Ну, так наказали кого-то из доблестного НАТОвского воинства за их художества?А как же! За исключением тех, кого электрошокерами вероломно в трезвое состояние привели, остальных наказали с беспримерной жестокостью. Лишили счастья пребывания на земле великих прибалтийских народов. Кого и задерживали – с беспримерной среди цивилизованных народов жестокостью отпускали, а командование местным контингентом НАТО не менее жестоковыйно отправляло провинившихся военнослужащих на родину.Один только и избежал этой суровой кары – тот, который нос рижанину сломал. Сам успел уехать.Впрочем, будем справедливы. Закон законом, но боевое братство НАТО – выше него. Даже если это боевое братство жабы и гадюки…АЛЕКСАНДР ЦЫГАНОВ