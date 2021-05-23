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Чтобы избить натовских солдат, нужны три эстонки или два пьяных литовца. В крайнем случае – другие солдаты НАТО. Так гласит опыт столкновений между воинством альянса и "защищаемыми" ими от агрессивных русских прибалтами. И только дрожь пробегает по паникующему мозгу, стоит представить, что будет, когда они в реальности столкнутся с русскими…
В общем, побили НАТО…
Ну, как побили? Не весь блок и не сильно. Так, немножко помесили возле местного паба в эстонском городе Тапа. И совершенно ни за что!
Дело, говорят, было так. Британские солдаты, защищающие Эстонию от аннексионистских поползновений агрессивной России прямо на старой русской военной базе, вышли в город – оттянуться от тягот и лишений военной службы.
В баре коротали время три эстонки. От каких тягот оттягивались они, не сообщается. Но то, что согласно протоколам по итогам встречи они все втроём вступили в драку с британскими джентльменами, показывает, что солидарность их носила корпоративный характер.
Эстонский язык весьма сложен для англоговорящих – выучить 14 падежей не каждому под силу. Поэтому в ходе завязавшейся между джентльменами и леди дискуссии первые были вынуждены прибегнуть к языку жестов. И тут произошло досадное недоразумение. Неправильно истолковав жест касания кулаком носа эстонки, за землячку вступились присутствовавшие рядом молодые люди. Вероломно воспользовавшись опьянением британских солдат предательским русским пивом "Балтика № 9", они избили своих защитников и выкинули вон из паба.
Скорее всего, это были или русские, или русские агенты среди эстонцев. Ведь ещё четыре года назад директор департамента информации Эстонии Микк Марран предупреждал, что драки с участием прибывших в страну британских военных могут быть спровоцированы Москвой. Он вообще был провидец, добрый старина Микки! Полностью предсказал нынешний инцидент:
Ходят разговоры из серии, что местное население не радо этим солдатам. Мы не можем исключить некоторые драки, которые могут быть инициированы противоположной командой, как мы это называем в Эстонии. Например, классические "медовые ловушки" и тому подобное… Конечно, здесь есть некая российская подоплёка.
Где-то захихикали Петров и Боширов.
Кстати, а эстонская полиция внимательно пересмотрела кадры с камер наблюдения? Не сидели ли эти двое где-нибудь в тёмном уголке, злобно тряся миксер с раствором "Новичка" на случай, если у эстонских леди не получится навалять британским джентльменам?
Ну, как побили? Не весь блок и не сильно. Так, немножко помесили возле местного паба в эстонском городе Тапа. И совершенно ни за что!
Дело, говорят, было так. Британские солдаты, защищающие Эстонию от аннексионистских поползновений агрессивной России прямо на старой русской военной базе, вышли в город – оттянуться от тягот и лишений военной службы.
В баре коротали время три эстонки. От каких тягот оттягивались они, не сообщается. Но то, что согласно протоколам по итогам встречи они все втроём вступили в драку с британскими джентльменами, показывает, что солидарность их носила корпоративный характер.
Эстонский язык весьма сложен для англоговорящих – выучить 14 падежей не каждому под силу. Поэтому в ходе завязавшейся между джентльменами и леди дискуссии первые были вынуждены прибегнуть к языку жестов. И тут произошло досадное недоразумение. Неправильно истолковав жест касания кулаком носа эстонки, за землячку вступились присутствовавшие рядом молодые люди. Вероломно воспользовавшись опьянением британских солдат предательским русским пивом "Балтика № 9", они избили своих защитников и выкинули вон из паба.
Скорее всего, это были или русские, или русские агенты среди эстонцев. Ведь ещё четыре года назад директор департамента информации Эстонии Микк Марран предупреждал, что драки с участием прибывших в страну британских военных могут быть спровоцированы Москвой. Он вообще был провидец, добрый старина Микки! Полностью предсказал нынешний инцидент:
Ходят разговоры из серии, что местное население не радо этим солдатам. Мы не можем исключить некоторые драки, которые могут быть инициированы противоположной командой, как мы это называем в Эстонии. Например, классические "медовые ловушки" и тому подобное… Конечно, здесь есть некая российская подоплёка.
Где-то захихикали Петров и Боширов.
Кстати, а эстонская полиция внимательно пересмотрела кадры с камер наблюдения? Не сидели ли эти двое где-нибудь в тёмном уголке, злобно тряся миксер с раствором "Новичка" на случай, если у эстонских леди не получится навалять британским джентльменам?
Но на сей раз просчитались коварные агенты ГРУ! Три эстонки при помощи неизвестного числа местных доброхотов на пинках вынесли британских вояк из паба. Не помогли английским бойцам хвалебные истории о другой драке, что произошла у них в своём кругу. Не впечатлились эстонцы – им тоже проклятый языковой барьер помешал. Людям с четырнадцатью падежами тоже нелегко понять тех, кто объясняется на всего трёх…
История боевых побед.
Давайте попробуем восстановить справедливость. Три эстонки – не единственная угроза, с которой приходилось сражаться воинам НАТО ради защиты демократии от русской агрессии.
Вот, скажем, в 2016 году, опять же британцев, – тоже побили! Правда, в Латвии. И не эстонские леди. Какие-то другие русские агенты. С семью падежами в языке. И опять несправедливо побили! Законно выпивших защитников западных ценностей местные аборигены нагло не пускали в ночной клуб. И это была абсолютно недружественная беспардонная выходка! Не понимали дикари, что если британец в состоянии рваться в ночной клуб, значит, он всего лишь выпивши, а не напившись. Но трёхвековая русская оккупация негативно сказалась и на латышской морали: местные охранники сочли англичан пьяными мертвецки и не допустили до леди, порхавших в том ночном клубе. Честь джентльмена потребовала удовлетворения и…
И, что самое подлое, – благородных джентльменов мерзко протрезвили. Электрошокерами.
А в апреле 2018 года в Риге трёх британских офицеров и вовсе газами травили. Перцовыми. Из баллончиков. Во время драки с… полицией. Да что пьяному перцовый баллончик! Только пьянее стали.
А в Литве, в Клайпеде, практически аналогичная история случилась год спустя с чешскими военными. Литовцы – ребята вообще суровые, малоцивилизованные, на кулаки быстрые. Падежами мериться не стали, а сразу надавали в… Ну, когда все протрезвели, в протоколах это было обозначено как "лицо".
Там же, в Литве, в городке Рукла пришлось госпитализировать немца. Тут даже подсчёта падежей не потребовалось – и с той, и с другой стороны по четыре их было. Ибо немца ухайдакал немец же. Что не поделили – не сообщается. Но те, кто близко знаком с немецкой культурой, только головами качают. Немцы – мастера в словесных выяснениях отношений; и при этом строят чудесные трёхэтажные конструкции из "свинских собак" и "собачьих свиней". Но чтобы до рукоприкладства дойти – это даже для в дым пьяного немца экстраординарный поступок.
Явно русские агенты в Литве что-то в водку подмешали. Или из подравшихся немцев один был переодетый Боширов. Или Петров. Их в НАТО всё время путают…
Там же, в Литве, избили ещё четверых немцев. Те по-своему обозвали тамошний город Йонава – Янау. Взыграла древняя тевтонская гордость – когда-то эту землю Немецкий орден цивилизовал. А, может, литовская национальная память себя явила – не слишком-то древние литовцы оцивилизовываться желали. В чём, надо признать, и преуспели. Ага, в обоих смыслах. В одном – немцев тогда побили. Теперь, значит, повторили…
Госпитализировали опять защитников демократии...
Голландцев тоже били. Тех, правда, за дело. Да мало ли, что ты экономный – мы не глупее, небось! В своих ресторанах прижимистость показывай, а у нас в Литве не смей над счётом чахнуть!
В Вентспилсе в мае 2014 года произошло аж несколько драк между моряками альянса и местными аборигенами. Опять же голландца в "трёхсотые" определили – с переломами лицевой кости и основания черепа. Госпитализирован.
Наказали кого-то?
Впрочем, нельзя сказать, что в этих столкновениях жабы всегда побеждали гадюк. В Риге британцы местному парню нос сломали. И смылись от следствия в свою Британию. В Клайпеде литовской американцы аж флаг местного государства сорвали – и аж со здания прокуратуры. И надругались над ним. Нет, ну надо ведь было солдатикам нужду малую куда-то справить! Не на мостовую же или на угол дома – некультурно так! Невместно им, носителям передовой западной культуры, вести себя ровно варварам. А памятника национального, как в Риге, где помочиться на символизирующую Латвию даму у солдат НАТО считается обязательным пунктом увольнения в город, – ну нет такого в Клайпеде! Разве что на скульптуру Антанаса Пошки наделать? Так неизвестно, кто такой. Вдруг это было бы унизительно для чести воина США и НАТО?
А вот на крыше машины попрыгать – это по-американски. Во всяком случае, в Риге. И во всяком случае, возле "Дома Москвы". Ну надо же как-то показать презрение к Боширову с Петровым! А что это такси местного латыша – не лезь, абориген, не видишь, что ли, мы тут русским их место указываем!
Ну, так наказали кого-то из доблестного НАТОвского воинства за их художества?
А как же! За исключением тех, кого электрошокерами вероломно в трезвое состояние привели, остальных наказали с беспримерной жестокостью. Лишили счастья пребывания на земле великих прибалтийских народов. Кого и задерживали – с беспримерной среди цивилизованных народов жестокостью отпускали, а командование местным контингентом НАТО не менее жестоковыйно отправляло провинившихся военнослужащих на родину.
Один только и избежал этой суровой кары – тот, который нос рижанину сломал. Сам успел уехать.
Впрочем, будем справедливы. Закон законом, но боевое братство НАТО – выше него. Даже если это боевое братство жабы и гадюки…
АЛЕКСАНДР ЦЫГАНОВ
История боевых побед.
Давайте попробуем восстановить справедливость. Три эстонки – не единственная угроза, с которой приходилось сражаться воинам НАТО ради защиты демократии от русской агрессии.
Вот, скажем, в 2016 году, опять же британцев, – тоже побили! Правда, в Латвии. И не эстонские леди. Какие-то другие русские агенты. С семью падежами в языке. И опять несправедливо побили! Законно выпивших защитников западных ценностей местные аборигены нагло не пускали в ночной клуб. И это была абсолютно недружественная беспардонная выходка! Не понимали дикари, что если британец в состоянии рваться в ночной клуб, значит, он всего лишь выпивши, а не напившись. Но трёхвековая русская оккупация негативно сказалась и на латышской морали: местные охранники сочли англичан пьяными мертвецки и не допустили до леди, порхавших в том ночном клубе. Честь джентльмена потребовала удовлетворения и…
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И, что самое подлое, – благородных джентльменов мерзко протрезвили. Электрошокерами.
А в апреле 2018 года в Риге трёх британских офицеров и вовсе газами травили. Перцовыми. Из баллончиков. Во время драки с… полицией. Да что пьяному перцовый баллончик! Только пьянее стали.
А в Литве, в Клайпеде, практически аналогичная история случилась год спустя с чешскими военными. Литовцы – ребята вообще суровые, малоцивилизованные, на кулаки быстрые. Падежами мериться не стали, а сразу надавали в… Ну, когда все протрезвели, в протоколах это было обозначено как "лицо".
Там же, в Литве, в городке Рукла пришлось госпитализировать немца. Тут даже подсчёта падежей не потребовалось – и с той, и с другой стороны по четыре их было. Ибо немца ухайдакал немец же. Что не поделили – не сообщается. Но те, кто близко знаком с немецкой культурой, только головами качают. Немцы – мастера в словесных выяснениях отношений; и при этом строят чудесные трёхэтажные конструкции из "свинских собак" и "собачьих свиней". Но чтобы до рукоприкладства дойти – это даже для в дым пьяного немца экстраординарный поступок.
Явно русские агенты в Литве что-то в водку подмешали. Или из подравшихся немцев один был переодетый Боширов. Или Петров. Их в НАТО всё время путают…
Там же, в Литве, избили ещё четверых немцев. Те по-своему обозвали тамошний город Йонава – Янау. Взыграла древняя тевтонская гордость – когда-то эту землю Немецкий орден цивилизовал. А, может, литовская национальная память себя явила – не слишком-то древние литовцы оцивилизовываться желали. В чём, надо признать, и преуспели. Ага, в обоих смыслах. В одном – немцев тогда побили. Теперь, значит, повторили…
Госпитализировали опять защитников демократии...
Голландцев тоже били. Тех, правда, за дело. Да мало ли, что ты экономный – мы не глупее, небось! В своих ресторанах прижимистость показывай, а у нас в Литве не смей над счётом чахнуть!
В Вентспилсе в мае 2014 года произошло аж несколько драк между моряками альянса и местными аборигенами. Опять же голландца в "трёхсотые" определили – с переломами лицевой кости и основания черепа. Госпитализирован.
Наказали кого-то?
Впрочем, нельзя сказать, что в этих столкновениях жабы всегда побеждали гадюк. В Риге британцы местному парню нос сломали. И смылись от следствия в свою Британию. В Клайпеде литовской американцы аж флаг местного государства сорвали – и аж со здания прокуратуры. И надругались над ним. Нет, ну надо ведь было солдатикам нужду малую куда-то справить! Не на мостовую же или на угол дома – некультурно так! Невместно им, носителям передовой западной культуры, вести себя ровно варварам. А памятника национального, как в Риге, где помочиться на символизирующую Латвию даму у солдат НАТО считается обязательным пунктом увольнения в город, – ну нет такого в Клайпеде! Разве что на скульптуру Антанаса Пошки наделать? Так неизвестно, кто такой. Вдруг это было бы унизительно для чести воина США и НАТО?
А вот на крыше машины попрыгать – это по-американски. Во всяком случае, в Риге. И во всяком случае, возле "Дома Москвы". Ну надо же как-то показать презрение к Боширову с Петровым! А что это такси местного латыша – не лезь, абориген, не видишь, что ли, мы тут русским их место указываем!
Ну, так наказали кого-то из доблестного НАТОвского воинства за их художества?
А как же! За исключением тех, кого электрошокерами вероломно в трезвое состояние привели, остальных наказали с беспримерной жестокостью. Лишили счастья пребывания на земле великих прибалтийских народов. Кого и задерживали – с беспримерной среди цивилизованных народов жестокостью отпускали, а командование местным контингентом НАТО не менее жестоковыйно отправляло провинившихся военнослужащих на родину.
Один только и избежал этой суровой кары – тот, который нос рижанину сломал. Сам успел уехать.
Впрочем, будем справедливы. Закон законом, но боевое братство НАТО – выше него. Даже если это боевое братство жабы и гадюки…
АЛЕКСАНДР ЦЫГАНОВ
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Посмотрите на досуге подготовку, экипировку рядового! штатовского сраново инженера. Который гайки крутит и в принципе не должен участвовать в прямом боестолкновении. Сильно удивитесь. Спецура еще как то может пободаться, но рядовой состав у пиндосов ахренеть как лучше.А это 90% армии. Если гипотетически представить ситуацию армия на армию, я не поставил бы на Российскую ни копейки. Если глобальная заваруха, то тут могут быть проблемы. И мы эти проблемы регулярно конечно устраивали. Как минимум 2 самые мощные армии в мире разгромили! Но еще раз хочу подчеркнуть. Какойнить рядовой трансвестит в пиндосной армии это реально боевой п.арас.