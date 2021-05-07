Неудачная поездка пьяной девушки на эскалаторе

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Выпившая девушка не знахотела подниматься по эскалатору привычным способом и залезла на поручень. Это решение привело к болезненному падению.
Стоит отметить, что героине ролика почти удалось добраться до цели.
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