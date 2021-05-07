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Неудачная поездка пьяной девушки на эскалаторе

Неудачная поездка пьяной девушки на эскалаторе (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 мая 2021 12:46
Метки: Девушка   алкоголь   видео   курьезы   люди   падение   пьяная   раскоряка   
1659
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Выпившая девушка не знахотела подниматься по эскалатору привычным способом и залезла на поручень. Это решение привело к болезненному падению.

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Метки: Девушка   алкоголь   видео   курьезы   люди   падение   пьяная   раскоряка   
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14  комментариев
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205
bylbatarasich Час назад
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2k
neutrino 3 минуты назад
Попец славный! А то что пьяная, так это даже лучше!
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32k
Alex 4 минуты назад
Хорошо пошла
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2k
Заряд бодрости 39 минут назад
загляденье
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47k
SAndre Час назад
хорошо пошла
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3k
DyadyaSasha Час назад
По такой грех не шлёпнуть.
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−31
alex Час назад
надо было трахнуть, чего зря бабе проподать?!
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201k
Барон Мюнхгаузен Час назад
Жалко что не насмерть...
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21k
Батончик с маком Час назад
Может не пьяная, а просто е.банутая.
Хотя одно другому не мешает
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4k
Бу 2 часа назад
Зовите Медведя и покер фейс!)
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205
bylbatarasich Бу Час назад
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5k
Пепелац 2 часа назад
Хлопок был фатальным...
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