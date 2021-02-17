Как выглядит подъем в иракской армии

В ответ на утреннее приветствие многие часто слышат в ответ: «Утро добрым не бывает». Однако пожаловавшиеся на недосыпание люди даже не подозревают, что значит по-настоящему плохое утро. Достаточно посмотреть на подъем в иракской армии.

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