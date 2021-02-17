Как выглядит подъем в иракской армии

В ответ на утреннее приветствие многие часто слышат в ответ: «Утро добрым не бывает». Однако пожаловавшиеся на недосыпание люди даже не подозревают, что значит по-настоящему плохое утро. Достаточно посмотреть на подъем в иракской армии.
Рота, подъем! Видео не рекомендуется смотреть в наушниках
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Ещё бы из танка в окно им стрельнули, для антуража.
Ненужна эта какофония, всё пустые понты.
Последний на выходе - раненный.
Офицер расчета ПВО, часов в 10 утра медленно потягиваясь, выходит из своей комнаты в халате и попивает чашку чая
В трениках.