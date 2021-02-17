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Как выглядит подъем в иракской армии

Как выглядит подъем в иракской армии (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 февраля 2021 11:29
Сообщество : Военное
Метки: армия   в мире   видео   ирак   иракская армия   люди   подъем   утро   
1586
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В ответ на утреннее приветствие многие часто слышат в ответ: «Утро добрым не бывает». Однако пожаловавшиеся на недосыпание люди даже не подозревают, что значит по-настоящему плохое утро. Достаточно посмотреть на подъем в иракской армии.

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Метки: армия   в мире   видео   ирак   иракская армия   люди   подъем   утро   
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19  комментариев
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7k
Клёст 2 часа назад
Оёёй!
Ещё бы из танка в окно им стрельнули, для антуража.
Ненужна эта какофония, всё пустые понты.
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15k
sanchesS80 8 минут назад
"армия" - у всех разные треники для сна. Каждый в своей одежде служит?
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2k
leto2016 Полчаса назад
В уши автору насцать! Предупреждать нужно. Ладно я просто на телефоне, но кто-то же включил наушники.
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6k
Влад Полчаса назад
вот поэтому иракская армия и такая "боеспособная"-как что-сразу ссуться-приобретённый рефлекс)))
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2k
Михаил Полчаса назад
Зачем так сложно? Открываешь дверь, кидаешь гранату, закрываешь дверь. Если бойцов не хватает, то гранату можно использовать свето-шумовую.
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176
Николай 36 минут назад
надо на будильник поставить!)
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41k
Митрий 45 минут назад
Да небось за косяк какой-нибудь дрессируют. Ну или учения у них такие.
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3k
Владимир 49 минут назад
Да разок так их разбудили и всё теперь, типо постоянно так поднимают. Там ещё надо разобраться не днём ли это происходило. Мы каждое утро тренировались и наш взвод поставил абсолютный рекорд роты - подъём за 25 секунд. Так же двухъярусные кровати. В проходе табуретки с одеждой и сапогами. Готовились с вечера. Подготавливали муляжи одежды. Просыпались заранее и одевались без скрипов. На рёв старшины, - Рота подъём! Муляжи закидывали под матрас впрыгивали в сапоги и выбегали строиться застегиваясь на ходу.
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20k
Юрьевич Час назад
А они прям в трениках спят?
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17k
Vital Idol Юрьевич 2 секунды назад
в неуставных!!! это залёт!!!
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
15k
4k
TirAn Час назад
Последний патрон в магазине - не холостой.
Последний на выходе - раненный.
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2k
Агасфер 2 часа назад
Я помню воспоминания советского советника ПВО как происходит подъём в египетской армии
Офицер расчета ПВО, часов в 10 утра медленно потягиваясь, выходит из своей комнаты в халате и попивает чашку чая
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542
Артем 2 часа назад
писец. это табор цыган какой то, а не армия.
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1k
Горец U 2 часа назад
Это партизаны?
В трениках.
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8k
Павел 2 часа назад
Меня так дочка будит. Так что ни чего страшного тут нет.
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2k
KL11 2 часа назад
что за хрень? они спят в трениках! И форму на треники надевают.
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504
Оксид Бетона KL11 2 часа назад
Чтобы не замерзнуть!
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20k
Сибиряк 2 часа назад
дедовщина, уровень Ирак
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