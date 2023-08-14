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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 568 постов • 35 подписчиков подписаться
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Добрососедская пьянка закончилась алкодесантом с четвёртого этажа

Добрососедская пьянка закончилась алкодесантом с четвёртого этажа

Автор:
14 августа 2023 11:41
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   алкоголь   балкон   люди   падение   паркур   пьянка   умора   чудики   
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Приятели вышли на балконы дома, чтобы выпить и пообщаться. Один из них начал пытаться демонстрировать паркур, свис с балкона, но не смог забраться назад. Товарищ тянул друга изо всех сил — не вышло.


Мужчина после приземления остался жив, отделался сломанными рёбрами.


Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

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Метки: Видео   алкоголь   балкон   люди   падение   паркур   пьянка   умора   чудики   
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Борис Карабанов Час назад
Красную табличку не разобрать. "ДОМ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ БЫТА"?
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KotSkripaley 2 минуты назад
Пох биомусор ...
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9k
SuperTroll 14 минут назад
Подражатель?

Ссылка youtu.be
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4k
Олег Белов 58 минут назад
Место проишествия "В Красноярском крае пьяная вечеринка закончилась падением ее участника с 4 этажа. Как сообщает телеграм-канал «Kras Mash», компания друзей выпивала в доме на улице Колесниченко в Кодинске."
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75k
Viktor 59 минут назад
Как там было - дуракам и пьяницам везёт! Этому повезло вдвойне.
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23k
ЦСКА Час назад
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843
ruslan d Час назад
Вот любит Боженька пьяных дебилов ?
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