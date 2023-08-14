Добрососедская пьянка закончилась алкодесантом с четвёртого этажа

1987
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Приятели вышли на балконы дома, чтобы выпить и пообщаться. Один из них начал пытаться демонстрировать паркур, свис с балкона, но не смог забраться назад. Товарищ тянул друга изо всех сил — не вышло.
Мужчина после приземления остался жив, отделался сломанными рёбрами.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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