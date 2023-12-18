Пьяная женщина залезла на главную елку Геленджика высотой 20 метров

Новогоднюю елку установили на Центральной площади курорта 14 декабря. Ее пока полностью не украсили, а только прикрепили ветки к каркасу и установили звезду на верхушке.
Очевидец рассказал в соцсетях, что вечером 17 декабря женщина вскарабкалась на самый верх главной городской елки Геленджика. По его словам, «альпинистка» была нетрезвой.
В мэрии Геленджика ранее сообщали, что высота новогодней елки на Центральной площади составляет 20 метров (высота 7 этажа). Она состоит из более чем 2 тыс. веточек. Чтобы собрать ее из деталей и установить конструкцию задействовали четыре автовышки и около 50 добровольцев. Нарядить елку курорта планируют в ближайшие дни.
«В дежурной части части ОМВД по Геленджику материал зарегистрирован, проводится проверка», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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по всей видимости она еще и без мозгов была, если конечно это не ее обычное состояние.