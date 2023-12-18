Пьяная женщина залезла на главную елку Геленджика высотой 20 метров

Очевидец рассказал в соцсетях, что вечером 17 декабря женщина вскарабкалась на самый верх главной городской елки Геленджика. По его словам, «альпинистка» была нетрезвой.

В мэрии Геленджика ранее сообщали, что высота новогодней елки на Центральной площади составляет 20 метров (высота 7 этажа). Она состоит из более чем 2 тыс. веточек. Чтобы собрать ее из деталей и установить конструкцию задействовали четыре автовышки и около 50 добровольцев. Нарядить елку курорта планируют в ближайшие дни.

«В дежурной части части ОМВД по Геленджику материал зарегистрирован, проводится проверка», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.