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Пьяная женщина залезла на главную елку Геленджика высотой 20 метров

Пьяная женщина залезла на главную елку Геленджика высотой 20 метров

Автор:
18 декабря 2023 10:42
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Девушка   геленджик   елка   неадекватная   нетрезвая   пьяная   
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Новогоднюю елку установили на Центральной площади курорта 14 декабря. Ее пока полностью не украсили, а только прикрепили ветки к каркасу и установили звезду на верхушке.

Очевидец рассказал в соцсетях, что вечером 17 декабря женщина вскарабкалась на самый верх главной городской елки Геленджика. По его словам, «альпинистка» была нетрезвой.



В мэрии Геленджика ранее сообщали, что высота новогодней елки на Центральной площади составляет 20 метров (высота 7 этажа). Она состоит из более чем 2 тыс. веточек. Чтобы собрать ее из деталей и установить конструкцию задействовали четыре автовышки и около 50 добровольцев. Нарядить елку курорта планируют в ближайшие дни.


«В дежурной части части ОМВД по Геленджику материал зарегистрирован, проводится проверка», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Источник:

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Метки: Видео   Девушка   геленджик   елка   неадекватная   нетрезвая   пьяная   
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11  комментариев
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36k
Андрей Иванов 2 часа назад
Расскажи, Снегурочка, где была? ...
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847
Я здесь транзитом 13 минут назад
Рыбку заранее съела?
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1k
Дмитрий 13 минут назад
Всегда найдется тупое быдло, которое испоганит праздник.
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11k
Алексей 20 минут назад
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10k
MakDag Час назад
А где тот замечательный мужик, который ее привез?
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19k
Shtoppi 2 часа назад
<<По его словам, «альпинистка» была нетрезвой.>>
-------------
по всей видимости она еще и без мозгов была, если конечно это не ее обычное состояние.
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35k
Fat Lynx 2 часа назад
О! Звезда нашлась...

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6k
livaneth 2 часа назад
И на ëлку влезть и жoпу не ободрать.
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1k
thrashbox 2 часа назад
И рыбку съела, и на ёлку влезла, бгг
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Не отвыкла ещё от привычной среды обитания - тянет.
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