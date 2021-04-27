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Школа пьяного мастера: удар под хвост дракону

Школа пьяного мастера: удар под хвост дракону (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 апреля 2021 12:29
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   алкоголь   бой   видео   драка   неожиданно   нокаут   прикол   
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Мужчины что-то не поделили между собой и один из них отправил своего оппонента ногой в "нокаут". Однако есть подозрение, что истинной причиной этого "нокаута" стал вовсе не удар, а количество выпитого алкоголя.

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Метки: Юмор   алкоголь   бой   видео   драка   неожиданно   нокаут   прикол   
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Алексей Час назад
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alexis 4 минуты назад
Пинок- отсроченная смерть.
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mr.Poher 10 минут назад
Проклинает до третьего поколения.
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Вася 23 минуты назад
Ссылка coub.com
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Михаил Сметанкин Полчаса назад
Мастер безконтактного боя
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jug 47 минут назад
FATALITY
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Максим 52 минуты назад
В Убить Билла тоже был удар, после которого можно было сделать лишь 5 шагов. И тут... он держался как мог, но на пятом шаге всё.
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31
ЧиллиВилли 54 минуты назад
победил
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15k
Александр Час назад
Руда посыпалась в штаны, центр тяжести сместился вниз и готово.
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