Школа пьяного мастера: удар под хвост дракону

1018
1
1
Мужчины что-то не поделили между собой и один из них отправил своего оппонента ногой в "нокаут". Однако есть подозрение, что истинной причиной этого "нокаута" стал вовсе не удар, а количество выпитого алкоголя.
Особый секретный удар с отложенным действием. Присутствует ненормативная лексика.
Источник:
Ссылки по теме:
- Когда говорят, что панды очень милые и забавные животные
- Креативный и безумный пример рекламы из Азии
- Кот нашел себе лежанку с подогревом
- Мужчина разбил телевизор во время своего погружения в виртуальную реальность
- Дворовый актер, у которого еще нет Оскара
34
Понравилось34
Новости партнёров