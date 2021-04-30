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Прогулка по купе класса «люкс» частного российского поезда, курсирующего между Санкт-Петербургом и Москвой. В купе присутствует собственная уборная с душевой кабиной, массажная кровать, сейф и несколько других интересных вещей.
Стоимость данного купе, занимающего площадь полутора обычных, начинается от 15 тысяч рублей.. В стоимость билета включен трансфер в пункте прибытия в любую точку Москвы или Санкт-Петербурга автомобилем бизнес‑класса.
Оправдана ли по-вашему такая цена на билет?
Оправдана ли по-вашему такая цена на билет?
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