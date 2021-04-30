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Как выглядит купе российского поезда с максимально повышенной комфортностью

Как выглядит купе российского поезда с максимально повышенной комфортностью (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 апреля 2021 08:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   вагон   видео   купе   люкс   поезд   санкт-петербург   
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Прогулка по купе класса «люкс» частного российского поезда, курсирующего между Санкт-Петербургом и Москвой. В купе присутствует собственная уборная с душевой кабиной, массажная кровать, сейф и несколько других интересных вещей.

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Метки: Москва   вагон   видео   купе   люкс   поезд   санкт-петербург   
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3  комментария
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7k
Bely Час назад
ну если учесть, что это 1,5 купе по площади, то есть вместо шести обычных мест, ещё и с трансфером, цена вполне оправдана. перевозчику наверное было бы проще продать шесть купейных мест и не париться.
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8k
Клёст 21 минуту назад
Оправдано или нет решает рынок)
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7k
Majul 23 минуты назад
Учитывая, что маршрут крайне популярен как среди бизнесменов разного рода, так и обычных жителей, создание подобного купе вполне оправдана. Ценник, исходя из размеров помещения и "плюшек", вполне реален и оправдан.
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