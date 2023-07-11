В Омске в вагоне грузового поезда нашли двоих детей – младшему всего 4 года

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Сегодня на Входной с грузового поезда сняли двоих детей. Поезд шёл на Петропавловск.
Младшему из мальчиков всего четыре года. Он рассказал, что его зовут Миша, а папа у него живёт далеко.
Как дети оказались в вагоне и как далеко успели уехать от дома, предстоит выяснить сотрудникам транспортной полиции. Известно, что поезд шёл в Петропавловск.
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Просто молодцы.не шуганули "Робинзонов Крузо" в ближайшие кусты "Абы чего не прилетело,бумажки там писать....",а накормили,напоили,и вызвали помощь.
"Младшему из мальчиков всего четыре года. " А почему ни слова о страршем?