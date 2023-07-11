В Омске в вагоне грузового поезда нашли двоих детей – младшему всего 4 года

Младшему из мальчиков всего четыре года. Он рассказал, что его зовут Миша, а папа у него живёт далеко.



Как дети оказались в вагоне и как далеко успели уехать от дома, предстоит выяснить сотрудникам транспортной полиции. Известно, что поезд шёл в Петропавловск.