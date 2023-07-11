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В Омске в вагоне грузового поезда нашли двоих детей – младшему всего 4 года

В Омске в вагоне грузового поезда нашли двоих детей – младшему всего 4 года

Автор:
11 июля 2023 10:30
Сообщество : Железнодорожники
Метки: Видео   вагон   дети   машинисты   омск   поезд   
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Сегодня на Входной с грузового поезда сняли двоих детей. Поезд шёл на Петропавловск.

Младшему из мальчиков всего четыре года. Он рассказал, что его зовут Миша, а папа у него живёт далеко.

Как дети оказались в вагоне и как далеко успели уехать от дома, предстоит выяснить сотрудникам транспортной полиции. Известно, что поезд шёл в Петропавловск.

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Метки: Видео   вагон   дети   машинисты   омск   поезд   
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24  комментария
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33k
Snork Snorkoff 3 часа назад
Аксиома в действии - нельзя уехать из Омска.
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4k
foggen2 Час назад
Захваливать и петь дефирамбы железнодорожным рабочим не буду,хоть и стоило бы.
Просто молодцы.не шуганули "Робинзонов Крузо" в ближайшие кусты "Абы чего не прилетело,бумажки там писать....",а накормили,напоили,и вызвали помощь.
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8k
Роман Час назад
Будущие путешественники! Замена Конюхову подрастает ))) Тфу тфу фту все закончилось благополучно для них.
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1k
Kra Час назад
4 года!..
Как он вообще забрался в этот вагон?...
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Комментарий удален. Причина: флуд
−25
93
Виктория войцех радионов Час назад
Что вы такое несёте? Такое происходит по всему миру. У итальянского звездного дуэта - Аль Бано и Ромины Пауэр, в 1994 году, пропала без вести дочь Иления, которая отправилась путешествовать одна между Центральной Америкой и Соединенными Штатами.
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Вряд ли их и их родителей заботит жесткость простыней после стирки без суперкондиционера. "Петропавловск - город хлебный".
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33k
АнтонПолднев 3 часа назад
Как они вообще их нашли? Ну вагон и вагон. Не осматривают же изнутри все вагоны. ЖД бы встала.
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