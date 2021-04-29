Как гей "белую лесбиянку" с плакатом повстречал

690
1
1
Назвавшийся белой лесбиянкой темнокожий мужчина затроллил гей-активиста, который считает, что его точка зрения единственно верная и правильная.
В видео присутствует ненормативная лексика
Источник:
Ссылки по теме:
- Как проходит самый обычный день москвича
- Мама подшутила над своей неопытной дочерью с помощью нестареющего розыгрыша
- Слуга народа Виталий Наливкин спас родной Уссурийск от наводнения
- Любитель мяса троллит веганов во время акции протеста
- Розыгрыш сварщика
27
Понравилось27
Новости партнёров
Причем классика, мужик все говорит без оскорблений, фактами, а гребаный фанатик - п.и.д.о.р (не гей, именно п.и.д.о.р) сразу начинает оскорблять несогласного с его теорией.
Типичнейшее поведение фанатика: гнобить и оскорблять тех, кто не согласен с его видением мира.
И после его высеров он еще утверждает, что он не расист? ))