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Как гей "белую лесбиянку" с плакатом повстречал

Как гей "белую лесбиянку" с плакатом повстречал (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 апреля 2021 10:17
Сообщество : Юмор
Метки: видео   гей   диалог   лесбиянка   плакат   провокация   троллинг   
690
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Назвавшийся белой лесбиянкой темнокожий мужчина затроллил гей-активиста, который считает, что его точка зрения единственно верная и правильная.

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Метки: видео   гей   диалог   лесбиянка   плакат   провокация   троллинг   
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5  комментариев
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7k
Majul 56 минут назад
Красава мужик! Просто красава, найти и руку от души пожать возникает желание.

Причем классика, мужик все говорит без оскорблений, фактами, а гребаный фанатик - п.и.д.о.р (не гей, именно п.и.д.о.р) сразу начинает оскорблять несогласного с его теорией.

Типичнейшее поведение фанатика: гнобить и оскорблять тех, кто не согласен с его видением мира.
И после его высеров он еще утверждает, что он не расист? ))
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21k
Тигран Саркисян 9 минут назад
растрелять педро , а мужику респект)))
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3k
Vladimir Taranovich 14 минут назад
респект старому доброму нигге. Говорит : "Ты же черный". И че? Если нигга, то должен поддерживать п.и.о.доргов всех мастей? Мужик как может пытается в баланс мир привести..И еще. Это ж п.и.дорг заснял видео и выложил....Типа гордится, как он отстоял права п.и.доргов методом "Сам дурак"?
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9k
Михалыч 56 минут назад
Негр молодца! Я, говорит, белая лесбиянка
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10k
Taximaxi Час назад
Не нравится геям,что напоролись,на то,за что долго и нудно боролись?
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