Мужчина подшучивает над окружающими с помощью антимасочной маски

Чудак разгуливает по своему городу в забавной маске, которая вызывает у людей самые разные эмоции. Дело в том, что на защитный аксессуар нанесено изображение нижней части лица со спущенной на подбородок маской.
К мужчине то и дело обращаются сотрудники различных торговых точек с просьбой надеть маску правильно. На видео запечатлена одна из таких ситуаций.
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