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Мужчина подшучивает над окружающими с помощью антимасочной маски

Мужчина подшучивает над окружающими с помощью антимасочной маски (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 февраля 2021 09:23
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   иллюзия   маска   прикол   троллинг   
1208
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Чудак разгуливает по своему городу в забавной маске, которая вызывает у людей самые разные эмоции. Дело в том, что на защитный аксессуар нанесено изображение нижней части лица со спущенной на подбородок маской.

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Метки: Юмор   видео   иллюзия   маска   прикол   троллинг   
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18  комментариев
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30k
Азат Баширов 2 часа назад
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aleksei 18 минут назад
Нормальная тема, надо себе тоже такую
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14k
Мария Коненкова Полчаса назад
Ну и зачем этот троллинг? Неужели его жизнь настолько беззаботна и скупа на события, что надо шаро.ё.б.и.ться с риском получить по щам? Народ-то нервный,в сех и так всё достало. Взрослый мужик, а ум как у пацана-тиктоковца.
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4k
Дарвин и аморальная премия 46 минут назад
Вдоде взрослый мужик,а страдает х@йней
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19k
SerGProS Час назад
Нормальный прикол
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15k
Егор Час назад
Ссылка coub.com
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1k
ALEX Егор 41 минуту назад
Смешно!
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Сидор Матрасыч Кадыков Час назад
Дошутится долбойоб.
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24k
Рекламщик 2 часа назад
Правильно одевайте маску!
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1k
Иван Рекламщик Час назад
Главное губы прикрыты!!!
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4k
Дарвин и аморальная премия Рекламщик 45 минут назад
Да уж,сначала маску на пиз@ду,а потом на лицо
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355
Placid Raush 41 минуту назад
Если уж докопался до "одевать", то по-твоему.
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10k
ss Raush 23 минуты назад
А что вас не устраивает? Одевать Маску - вполне себе можно. Её можно одевать и раздевать. А все претензии по-поводу имени - это к её родителям.
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10k
ss Дарвин и аморальная премия 22 минуты назад
Экий вы затейник, сударь.
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30k
Alex 2 часа назад
Баран
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11k
KOSTELLO 2 часа назад
Когда коту нехрен делать, он себе яйца лижет
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7k
SSD 2 часа назад
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