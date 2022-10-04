"Просто умрите, твари!": телефонный разводила вышел из образа, получив остроумный ответ на вопрос

Телефонные мошенники продолжают свою жатву. "Службы безопасности" работают практически в круглосуточном режиме, но на любое действие находится противодействие.
Сотрудник "службы безопасности" банка ВТБ действовала по стандартному сценарию: поздоровалась, обозначила проблему и осведомилась, совершались ли какие-либо операции с "подозрительной карты", после чего получила получила достойный ответ. Мужчина рассказал, что живет недалеко от границы с Украиной, и недавно покупал оружие - автоматы АК-47. Аж 15 штук.
Абонент на том конце провода временно потерялся и после длительной паузы заявил: "Просто умрите, твари!"
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Занавес. Аплодисменты.
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АНТИФИШКИ
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Реакция как правило изумительная.
Чего на них время тратить?
Я всегда стараюсь их держать как можно дольше на трубе, пока рекорд - 19 минут
Голос такой делают строгий строгий... Но второй раз отчетливо было слышно что это в каком-то колл-центре происходит все, много голосов на фоне...
Включите её и вас не будут беспокоить незнакомые люди.
Ведь пока мошенники заняты мной, они это время тратят на прошаренного меня, а не на доверчивого пенсионера.
Долго конечно не получается мозги пудрить, мошенники смекают что я их за нос вожу, но пару часов на разговоры и созвоны, всё таки я у них краду.
- конечно
- а как давно вы заходили, может месяц назад?
- смотрите Путина, для вас же выступает
- а почему вы так со мной разговариваете? (бросил трубку)
это как раз было во время речи путина перед подписанием новых регионов.