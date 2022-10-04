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"Просто умрите, твари!": телефонный разводила вышел из образа, получив остроумный ответ на вопрос

"Просто умрите, твари!": телефонный разводила вышел из образа, получив остроумный ответ на вопрос

Автор:
04 октября 2022 08:30
Сообщество : Мошенничество
Метки: аферисты   видео   диалог   дожал   мошенники   остроумный ответ   служба безопасности банка   смешно   троллинг   
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Телефонные мошенники продолжают свою жатву. "Службы безопасности" работают практически в круглосуточном режиме, но на любое действие находится противодействие.

Сотрудник "службы безопасности" банка ВТБ действовала по стандартному сценарию: поздоровалась, обозначила проблему и осведомилась, совершались ли какие-либо операции с "подозрительной карты", после чего получила получила достойный ответ. Мужчина рассказал, что живет недалеко от границы с Украиной, и недавно покупал оружие - автоматы АК-47. Аж 15 штук.


Абонент на том конце провода временно потерялся и после длительной паузы заявил: "Просто умрите, твари!"



Занавес. Аплодисменты.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аферисты   видео   диалог   дожал   мошенники   остроумный ответ   служба безопасности банка   смешно   троллинг   
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46  комментариев
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24k
albedo 6 часов назад
Я всегда спрашиваю - чей Крым?
Реакция как правило изумительная.
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8k
Ysik 51 минуту назад
Недели две назад звонил очередной "безопасник", по голосу совсем молодой парнишка. Минут 10 ему рассказывал, как живут пенсионеры и что с ними бывает, когда они лишаются последних средств. Рассказывал, сколько зарабатывают его руководители, а отвечать ему и т.д. Его так проняло, что он начал хлюпать носом. Чувствовалось, что пытался положить трубку, но я его цеплял словами и не давал этого сделать. В результате он орал, плакал, нервничал и только тогда смог кинуть трубку.
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1k
Северный Лис Час назад
Красотище - мне только спам звонит
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286
Kra 2 часа назад
я просто вешаю трубку и блокирую номер.
Чего на них время тратить?
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34k
Notan Blaine 2 часа назад
Мне позвонили один раз, несколько лет назад, на тот момент не знал, что это мошенники. Пытались узнать номер карты, не получилось и больше не звонят. А очень хочется.
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3k
Vad 3 часа назад
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17k
Дмитрий 3 часа назад
К слову, хохлы уже совсем обленились в выборе персонала для колл-центров. Пару дней назад мне тоже звонил "сотрудник отдела финансовой безопасности" и вещал про кражу денег со счёта с тяжелейшим украинским акцентом. Ещё чуть-чуть и он бы на сразу мову перешёл.
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6k
tamin 3 часа назад
Блин я еще целка. Мне ни разу не звонили с таким.... Только со спамом. Я тоже хочу хохлов троллить!!!!!!
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−136
.. 3 часа назад
В каждом смартфоне есть функция АНТИСПАМ!
Включите её и вас не будут беспокоить незнакомые люди.
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3k
Александр 4 часа назад
Можно сказать что купил билеты на концерт Вагнера и вас приглашаю ).
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38k
Example 6.2.6 4 часа назад
Чёт быстро. Я обычно разговор максимально затягиваю, сообщаю что у меня несколько счетов, расспрашиваю что делать надо, потом прошу перезвонить чз 40 минут, так как карточка у жены, и ей же на мобилу коды смс приходят, через 40 минцт сообщаю неверные данные и оправдываюсь, что не так мот услышал, снова прошу перенабрать меня чз пол часа итд.
Ведь пока мошенники заняты мной, они это время тратят на прошаренного меня, а не на доверчивого пенсионера.
Долго конечно не получается мозги пудрить, мошенники смекают что я их за нос вожу, но пару часов на разговоры и созвоны, всё таки я у них краду.
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93
Тамара Витальевна sers 2 часа назад
А я просто честно сказала, что у меня на данный момент на карте 143 рубля. Это было абсолютной правдой. Больше не звонят...Какая досада...
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55k
Дворняга 4 часа назад
Последний раз из "военкомата" звонили. "Мы сейчас на вас повестку оформляем, но если переведёте..." Отвечаю: "Хитрые какие - я переведу, а вы всё равно пришлёте." И, пока они не успели, сам их послал в пешее эротическое..
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38k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 4 часа назад
можно смотреть вечно "тролинг хохлов"
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22k
Добрый Алабай 4 часа назад
Три дня назад звонил очередной тридварас. Об этой разводке уже писали, но напомню. Представился каким-то хером по экономическим преступлениям. Рассказал (по телефону!) о жутко секретной операции, которую они проводят по указанию ФСБ. Рассказал об утечке персональных данных из какого-то коммерческого банка (в том числе, моих). Предложил поучаствовать в поимке "предателя" и перевести под их контролем деньги на указанные счета. Я сообщил ему, что ни в каких коммерческих банках не состою. Спросил, из какого он ОВД. Тут он поплыл и начал рассказывать, что он из всероссийской структуры, но назвать её не смог. В итоге, я предложил вызвать меня установленным порядком повесткой. На этом разговор закончился.
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281
Алексей Губин Добрый Алабай 3 часа назад
В Иркутске так тетку развели .Она набрала кредитов под эту ,,операцию ,, под залог квартиры и все деньги перевела на ,,секретный,,счет .Короч ни квартиры ни денег.
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93
Тамара Витальевна Добрый Алабай 2 часа назад
Моей знакомой даже фото удостоверения прислали.Из ФСБ...что то они у вас не подготовленные оказались.
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1k
Алексей 4 часа назад
Позвонили типа из сбера, сказали, что я подал заявку на смену номера. Спрашиваю в ответ: А чей Крым? А он мне в ответ: В п@ иди лошара, Крым наш и всегда будет наш! А тебе п@!
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19k
nobody® 4 часа назад
- произведён вход в личный кабинет с несанкционированного устройства. это были вы?
- конечно
- а как давно вы заходили, может месяц назад?
- смотрите Путина, для вас же выступает
- а почему вы так со мной разговариваете? (бросил трубку)
это как раз было во время речи путина перед подписанием новых регионов.
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2k
Инженер 5 часов назад
а представляете сколько эти мрази развели народа. Дедушек, Бабушек. Если бы не получалось то их бы просто не было...
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15
LostFM Инженер 4 часа назад
я был в командировке в Мурманске, стою жду в лобби гостиницы представителя поставщика - какая-то бабуля подходит к терминалу (банкомату) с телефоном на громкой связи, где ей говорят что делать... ну думаю бабушке рассказывают как деньги снять.. потом закрались у меня все же сомнения, подошел поближе - разводят! заставляют ее по реквизитам что-то переводить.. спрашиваю знает ли она с кем говорит, да говорит это из полиции. Я говорю просят деньги перевести? она на меня махать начала мол типа уйди, чего тебе надо, я тут полиции помогаю.. еле ее уговорил трубку повесить. Она к тому времени перевела 30к! Смотрю она карту сбербанка в руках держит (терминал был не сбербанк), говорю вон там за углом отделение банка идите туда и все расскажите, что делали. Ушла..
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28k
Aqueronte 5 часов назад
Я таким сразу вопрос, Крым чей? Все вопросы отпадают сразу. Ор, мат и кидают трубку.
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1k
Linusya 5 часов назад
по моему постанова, девушка плохая актриса, фраза прозвучала без эмоций
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1k
thor2006 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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48k
dima423 5 часов назад
)) забавно пердак взорвался.... ну никакой выдержки у хохлушки) ...а потом они сучары еще удивляются "а нас за шо?"))
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