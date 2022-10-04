"Просто умрите, твари!": телефонный разводила вышел из образа, получив остроумный ответ на вопрос

Сотрудник "службы безопасности" банка ВТБ действовала по стандартному сценарию: поздоровалась, обозначила проблему и осведомилась, совершались ли какие-либо операции с "подозрительной карты", после чего получила получила достойный ответ. Мужчина рассказал, что живет недалеко от границы с Украиной, и недавно покупал оружие - автоматы АК-47. Аж 15 штук.

Абонент на том конце провода временно потерялся и после длительной паузы заявил: "Просто умрите, твари!"





